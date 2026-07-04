義美斥資20億元建冷鏈中心

義美食品將投資約20億元，在高雄興建冷鏈物流中心。經濟部指出，投資台灣事務所昨（3）日通過五家企業擴大投資，合計逾39.5億元。其中，義美食品旗下冷鏈物流公司祥美食品，在高雄興建智慧低溫物流中心暨農產品加工大樓，投資約20億元，擴展東部及南部市場，帶動區域經濟成長與產業升級。

經濟部投資促進司指出，祥美食品深耕全台冷鏈市場，目前擁有七座物流中心及170台低溫直營車隊。看好市場需求成長，祥美決定跨足製造領域，興建新大樓，加大力度拓展南部及東部市場，同時提升高屏地區農產品就近加工與加值能力。

除了能創造150名本國就業機會外，更將全面導入AI智慧管理技術，透過智能化溫控與派車調度系統，確保全程低溫配送；廠區安全則交由四足機器人（機器狗）負責全天候巡檢。同時，廠內還會建置太陽能發電與離峰儲冰系統，降低能源消耗與碳排放，以落實企業永續發展與環境保護。

此外，投資台灣事務所還通過生合生物科技二度申請台商回台方案。因應全球益生菌市場需求成長，生合預計於南科高雄園區擴建廠區，透過導入AI技術與智慧化生產模型，提升研發精準度及產能。

急便鮮食品與高健雷射精機亦同步強化數位轉型布局。投資台灣事務所提及，急便鮮預計投資約4.2億元，於台南七股興建智慧化新廠，整合全自動化設備以提升製程效能；深耕半導體設備零件供應的高健雷射精機，則於南科橋頭園區投入約10億元建置新廠，導入AI產線分析，以精進產品良率並擴大半導體供應鏈能量。

畜牧業亦投身現代化轉型。投資台灣事務所表示，玄煌第一畜牧場規劃於桃園新屋打造高生物安全、環境友善的現代化養豬場，投資金額約5.3億元。藉由導入AI自動餵料系統與沼氣回收系統，推動畜牧循環經濟，在提升經營效益的同時，致力於減少環境衝擊。

總計五家企業投資金額逾39.5億元。據投資台灣事務所統計，目前「投資臺灣三大方案」已累計吸引1,781家企業響應，總投資額突破2.7兆元，創造逾16.7萬個就業機會。後續尚有21家廠商排隊待審。