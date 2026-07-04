聽新聞
0:00 / 0:00

無人機條例朝野四版本PK 產業鏈獲政策扶持發展邁大步

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
立法院會昨（3）日通過朝野四版本無人機條例交付委員會審查。 美聯社
立法院會昨（3）日通過朝野四版本無人機條例交付委員會審查。 美聯社

立法院會昨（3）日通過朝野四版本無人機條例交付委員會審查，包括政院版2,100億元國防預算、國民黨團2,400億元公務預算、民眾黨團無預算上限版，以及民進黨立委林楚茵提案版。朝野提案在預算編列與防弊機制大不同，後續攻防備受關注，而無人機產業則跨出政策扶持產業發展一大步。

行政院會早在6月18日通過政院版草案，預計8月起至2031年底籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機，及小型自殺無人艇等，總數近21萬架，編列國防經費2,100億元。不過立法院動用表決，藍白以人數優勢擋關。

無人機發展條例朝野付委版本PK
無人機發展條例朝野付委版本PK

不同於政院版採取「特別條例」形式，國民黨團、民眾黨團分別提出黨版無人機條例草案。國民黨團版編列2,400億元、分為六年，以公務預算逐年編列，平均每年400億元，並且要求跨三縣市的生產基地、四年內國產化要達到80%。

民眾黨團版則未明訂預算上限，以年度預算編列，並且要求設置「國家無人機產業發展戰略特別委員會」，每半年召開會議一次。

朝野版本昨日在立法院會一併闖關，加上立委林楚茵提案版本，總計四項草案將交付委員會審查。比較各版本草案之間的差異，行政院版本在預算方面是以特別條例方式，採用「特別預算」，以國防用途為主。國民黨團及民眾黨團版本，預算方面是採用「公務預算」，主要著重無人機產業發展的部分，並且加入政院版草案所沒有的租稅獎勵，並提供無人機產業中小企業的補助獎勵等，因此草案擬定由經濟部擔任主管機關。林楚茵版本內容與政院版本大致相同，採「特別預算」編列。

立法院會昨在藍白人數優勢下表決通過，將原先在國防委員會審查無人機條例，改為送交經濟、外交國防、財政等三個委員會聯席審查，由經濟委員會擔任主審，偏向重視「產業發展」。

無人機 林楚茵 國民黨團

延伸閱讀

無人機條例「藍白、政院、林楚茵版」付委審查 鍾佳濱版被丟包

無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

無人機法案4版本付委「獨漏他」 鍾佳濱提3質疑：心虛怕被揭穿抄襲我

【重磅快評】只要賴清德不高興就是違憲、侵奪行政權？

相關新聞

土洋大戰 本土量販力拚好市多

統一集團併購家樂福後，正式更名為萬家福，也抹去最後一絲外商色彩，台灣量販形成了「土洋大戰」，本土集團透過併購、整合會員、生鮮供應鏈及多元通路，逐步掌握市場主導權；另一方面，外商好市多仍以全球採購、低價策略及會員經濟持續擴張，雙方正式進入正面交鋒。

會員、熟食、自有品牌 量販決勝三關鍵

台灣生活型態改變，小家庭、獨居戶大增，量販決勝關鍵已不是低價，而是會員、熟食、自有品牌等三大戰場，量販業者表示，以前量販比的是價格，現在真正競爭的是「誰能讓消費者固定頻率回來消費」。

SEMI警告 川普勿干預記憶體短缺

記憶體供給持續緊缺，不過，第三季合約價卻因為３Ｃ產品銷量下滑，使漲幅明顯收斂。與此同時，國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）也致函川普政府警告，若美國政府試圖透過干預價格或產能來解決全球記憶體晶片短缺問題，反而會讓這波由人工智慧（ＡＩ）熱潮推動、史上罕見的供給吃緊更加惡化。

半導體股疲軟 投資人憂漲勢到頂

半導體股截至第二季末似已完全接掌股市。費城半導體指數三個月來暴漲百分之九十，美光一年內股價狂飆百分之七百三十，凸顯人工智慧（ＡＩ）錢潮再度湧入晶片股。眼見半導體股近日漲勢已露疲態，投資人想問：半導體股是否已觸頂下滑？後市展望如何？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。