無人機條例朝野四版本PK 產業鏈獲政策扶持發展邁大步

立法院會昨（3）日通過朝野四版本無人機條例交付委員會審查，包括政院版2,100億元國防預算、國民黨團2,400億元公務預算、民眾黨團無預算上限版，以及民進黨立委林楚茵提案版。朝野提案在預算編列與防弊機制大不同，後續攻防備受關注，而無人機產業則跨出政策扶持產業發展一大步。

行政院會早在6月18日通過政院版草案，預計8月起至2031年底籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機，及小型自殺無人艇等，總數近21萬架，編列國防經費2,100億元。不過立法院動用表決，藍白以人數優勢擋關。

無人機發展條例朝野付委版本PK

不同於政院版採取「特別條例」形式，國民黨團、民眾黨團分別提出黨版無人機條例草案。國民黨團版編列2,400億元、分為六年，以公務預算逐年編列，平均每年400億元，並且要求跨三縣市的生產基地、四年內國產化要達到80%。

民眾黨團版則未明訂預算上限，以年度預算編列，並且要求設置「國家無人機產業發展戰略特別委員會」，每半年召開會議一次。

朝野版本昨日在立法院會一併闖關，加上立委林楚茵提案版本，總計四項草案將交付委員會審查。比較各版本草案之間的差異，行政院版本在預算方面是以特別條例方式，採用「特別預算」，以國防用途為主。國民黨團及民眾黨團版本，預算方面是採用「公務預算」，主要著重無人機產業發展的部分，並且加入政院版草案所沒有的租稅獎勵，並提供無人機產業中小企業的補助獎勵等，因此草案擬定由經濟部擔任主管機關。林楚茵版本內容與政院版本大致相同，採「特別預算」編列。

立法院會昨在藍白人數優勢下表決通過，將原先在國防委員會審查無人機條例，改為送交經濟、外交國防、財政等三個委員會聯席審查，由經濟委員會擔任主審，偏向重視「產業發展」。