智能艙進駐東森寵物、連鎖餐飲 聯合東方率先布局寵物AI照護新戰場

當連鎖火鍋店內出現寵物智能艙，代表的不只是一項新服務，而是台灣寵物產業正式進入「場域整合」時代的起點。台灣寵物用品代理品牌聯合東方，已將旗下智能寵物艙陸續導入東森寵物及部分餐飲門市，並於3日至6日「2026展昭台北寵物用品展－經典場」，正式對外展示涵蓋智慧照護、場域應用與生活選品的完整人寵解決方案。

台灣寵物市場規模已突破800億元，全球寵物科技市場更預估從2026年的141.7億美元成長至2031年的263.2億美元，亞太地區領跑全球成長速度。在少子化與單身戶持續擴大的結構趨勢下，台灣寵物消費核心命題已從「用品採買」轉向「照護、場域與生活風格的整合」。

聯合東方總經理趙文聖指出，台灣飼主對寵物照護的要求已大幅提升，市場需要的不再是單一產品，而是能夠無縫融入日常生活的解決方案。聯合東方的願景，是要成為飼主在每個人寵生活場景中的夥伴，無論在家裡的餵食飲水、外出的安全陪伴，或是商業場域的智慧管理，都是最值得信賴的選擇。

寵物帶出門的場景愈來愈多，但「安置在哪」、「如何確保安全」始終是飼主與業者共同面對的痛點。聯合東方表示，其代理的PILTON沛爾頓與GIXONE極創兩大智能寵物艙品牌，透過整合攝影機、APP遠端查看、溫濕度監測、UV淨化與智慧環控，讓飼主在用餐或購物時，仍能即時掌握毛孩狀態；對業者而言，也能以可視化、可管理的方式，提升寵物友善服務的安全性與信賴感。

目前智能寵物艙已進入實體商用場域，聯合東方亦正積極拓展至寵物美容、動物醫院、寵物旅宿等更多商業場景。行政院消費者保護處近期更新「犬貓美容服務定型化契約」規範，明確強化業者在服務紀錄、異常通知與安全環境上的責任。智能艙的導入，正好呼應這波監管趨勢，協助業者在合規之外，建立差異化的服務競爭力。

在家庭端，聯合東方代理的PETKIT佩奇於此次展場打造「AI Health Lab」情境展區，結合獸醫衛教內容，說明如何從貓咪的如廁異常、食量變化與飲水頻率，及早察覺健康警訊。

展區主打新品「智能寵物循環活水機MAX 2 UVC」，以100°C沸水循環淨化水路、UVC紫外線抑菌馬達、磁吸無線水電分離設計，搭配APP飲水記錄功能，將居家飲水照護從便利家電提升為日常健康管理工具。

除健康數據管理，聯合東方也將智能照護應用延伸至寵物家庭的日常生活需求，從飲食管理到居家清潔，補足人寵共居下的照護情境。

其中，Fassner法思納寵物鮮食調理機主打「一鍵式鮮食製作」，透過自動化流程簡化備料與烹調步驟，降低飼主自製鮮食門檻；TREVLUF寵物吸毛機則鎖定多寵家庭與室內飼養常見的落毛、異味與空氣問題，協助維持居家環境舒適度。

寵物產業的下一輪競爭，已不只是功能，而是「人寵共居的生活品味」。對此，聯合東方透過集團旗下多品牌，全方位涵蓋外出風格、日常美學與互動玩樂等面向。

包括德國品牌Flexi飛萊希推出2026新品系列，展現伸縮牽繩上的機能與設計平衡；原創寵物設計生活品牌Tails&Me尾巴與我，特設Mix & Match搭配體驗區，透過以動物友善素食皮革製作的TailsCharm™配件，將人寵外出風格延伸為飼主穿搭的一部分；原創玩具品牌SEEEN則首次曝光全新「看見玩樂」系列，滿足毛孩多元玩樂需求。

聯合東方集結旗下PETKIT、GIXONE、PILTON、Tails&Me、Flexi等10大人氣品牌，於台北南港展覽館1館（攤位K816）共同展出，推出多款熱銷商品展場限定優惠。

展期內亦提供全館滿額折抵、官網購物金回饋，以及每日限量爆品。現場更有寵物鮮食調理機Fassner鮮食示範、養寵生活、貓咪健康主題分享等舞台活動，帶來兼具實用性與趣味性的展出體驗。