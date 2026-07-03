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FOCASA 馬戲團與李遠共度魔幻夜 2026身體藝術節登場

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
文化部次長王時思、部長李遠與FOCASA馬戲團團長林智偉合影。文化部／提供
文化部次長王時思、部長李遠與FOCASA馬戲團團長林智偉合影。文化部／提供

FOCASA馬戲團3日晚間在花蓮文創園區舉辦《2026身體藝術節 ON_BODY ARTS FESTIVAL》開幕貴賓之夜，由花蓮縣化仁國中舞蹈班學生與FOCASA馬戲團演員帶來精彩演出，呈現此屆馬戲藝術公益培力計畫成果；全新沈浸式山形馬戲篷同步首度亮相，宣告《身體藝術節》第二屆正式在東台灣啟動。

一頂瑚色的山形馬戲篷坐落，像一顆神秘的魔法石降落在群山環抱的城市之中，在山與海之間開啟一道通往想像的入口，邀請每一位到來的人暫時離開日常，走進未知的旅程。

開幕演出由花蓮縣化仁國中學子們率先登場。這群孩子今年參與了FOCASA馬戲團特別規劃的馬戲培訓營，將原本柔美的舞蹈肢體語言與馬戲技巧相互結合，與FOCASA馬戲團演員共同呈現一場專為貴賓之夜打造的開幕演出。

開幕演出結束後，全場燈光轉換，FOCASA馬戲團以精彩的馬戲篷演出揭開帳篷的神秘面紗。走入帳篷，循著光影深入森林，腳邊的草葉、頭頂垂落的植物，以及環繞四周的花草景觀，共同編織出一座介於真實與幻想之間的魔幻森林。

150席圓形觀眾席完整包圍演出，打破傳統劇場的單向視角，讓在場的觀眾不只是觀看，而是成為森林中的旅人，共同進入這片魔幻之地，開啟探索、陪伴與想像的旅程。

文化部長李遠致詞表示，「看馬戲團的表演是我童年最快樂的回憶」，義大利導演費里尼曾在自傳中提到，童年第一次看到馬戲團表演後久久不能忘懷，長大後成為一個喜歡把夢境、幻想、現實揉合在一起的導演，並說出「夢比現實還真實」。

李遠認為，對天真無邪的孩子而言，馬戲團就是比現實還真實的夢境，在那個夢境中完成了所有現實中無法完成的真實自我，身心得到完全的解放，「這就是為什麼我那麼喜歡FOCASA的原因了」。FOCASA的出現使他立刻和自己的童年相遇，回到那個天馬行空、天真浪漫的小孩的世界。

李遠提到依山傍海的花蓮是個夢幻之地，FOCASA來到花蓮，真的像是一場美麗的夢境，期許「身體藝術節」成為花蓮、甚至世界「每年一次的嘉年華」，讓大家享受身心的解放，找到只有在童年才有的真實的自己。

2026身體藝術節正式活動從4日起延續至12日止。主視覺由台灣設計團隊「Project On Museum（POM）」操刀，七大形狀角色家族對應花蓮七種自然地景，以3D有機質感與高明度配色呈現，並與永續ESG品牌「善良kindmade」合作延伸設計周邊商品，將藝術節IP從園區延伸到生活之中。

此屆馬戲藝術公益計畫由「台灣證券交易所」長期支持，深入花蓮光復鄉與鳳林鄉校園及里民中心舉辦藝術推廣講座，同時與花創園區樂齡機構及繪畫夏令營合作，引導不同世代的參與者展現身體多元的樣貌，讓藝術教育跨越年齡，走進更廣泛的社區大眾。

FOCASA馬戲團在《2026身體藝術節 ON_BODY ARTS FESTIVAL》開幕貴賓之夜帶來精彩演出。文化部／提供
FOCASA馬戲團在《2026身體藝術節 ON_BODY ARTS FESTIVAL》開幕貴賓之夜帶來精彩演出。文化部／提供

李遠 身體 花蓮

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