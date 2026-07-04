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企業生日快樂／騰雲投資新創事業 著重互補、綜效潛力

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

騰雲（6870）近年來多元發展各種模式，除了成立自有的數據和支付公司包括騰加、騰創以外，也投資新創基金、買進新的新創事業。

騰雲董事長梁基文指出，透過新創可以為公司找到新的解方與動力，重點是「互補」和「綜效」。此外，近年透過全球夥伴和通路代理進軍海外頗有成就，梁基文認為，進軍海外要落實在地思維，爭取當地客戶商機。

梁基文日前接受本報專訪，以下為訪談紀要：

問：騰雲投資新創基金、投資行銷科技新創，也成立公司，不同的模式有哪些不同的策略？

答：投資新創與自建事業的布局核心，原則在於「強化集團永續發展 」、「與既有客戶場域產生綜效 」，採取靈活的雙軌策略。

第一是策略投資與合作，我們去年投資 「新越開發」基金，目的是從新光三越與中華開發的網絡，擴大合作廣度。針對需要高度創新或具備強大專業動能的團隊，可以透過投資將外部創新引進騰雲的產業場景，形成彼此放大的效果。

第二是集團內部孵化，如果相關計畫與核心戰略高度一致，且涉及長期整合平台開發或海外布局，我們會選擇自立公司，以確保節奏與資源配置一致。

對騰雲而言 . 這兩者是互補的成長手段。我們致力於建立一個能持續吸納AI、數據與內容科技的「策略協同生態系 」，不僅是純財務投資。

問：東南亞是各國企業都看好的市場，但地域和人文也很分散，如何挑選進入的市場，以及克服文化差異做跨國管理？

答：東南亞確實是極具潛力的市場，是騰雲下一階段非常重要的成長曲線，不過絕不能用單一視角涵蓋所有東南亞國家。

我們針對不同國家、產業及合作模式量身打造。以「國際代理加上在地策略」來快速切入市場，包括幾個核心考量。首先是精準挑選主要市場，有三項原則，主要是評估產業需求能對接，關注市場是否有明確的痛點，且能與我們最擅長的商業場域、智慧管理及數位平台有對接的機會。

其次要在地落地，跨國布局要有在地執行力，因此我們很關注是否有合適的合作夥伴，或是能在當地建立在地團隊，我們現在已經在馬來西亞、泰國、印尼、越南等地陸續建立起營運樞紐。

第三是關注長期經營環境，例如當地的法規、商業環境與發展進度是否具備「長期經營 」的價值。

因為深知有文化差異，我們絕對不會將台灣模式原封不動移植當地，我們首先要確立「可以被高度複製的核心軟體能力 」（例如數位平台場域整合與營運落地），再將前端的商樂語言、組織溝通與交付方式徹底在地化。不同市場的決策模式與客戶期待截然不同，極度仰賴在地團隊與跨文化協作機制的建立。

真正的跨國管理不只是單純把人派駐出去，而是要建立「兼顧集團戰略與在地彈性」的管理思維。總部的角色是給予清楚的戰略方向、資源與制度，前線團隊必須深刻理解當地市場、有能快速調整的空間。

問：十年內達到年年獲利與掛牌，是按照原先規劃，或是什麼契機，可與其他創業者分享？

答：成立以來始終以「永續經營」為核心目標，建立具備產業價值、可持續經營並能走向國際的企業是我們努力的方向。

我認為能逐步擴張，主要依賴三大關鍵心法，首先是不盲目追風口，專注解決痛點，核心是解決客戶營運問題的能力，不是追逐科技熱潮。

其次，勇於在每個階段自我升級，無論是產品技術、組纖架構或管理思維都要與時俱進，不斷離開舒適圈。

最後，嚴守營運和財務紀律，不論執行何種策略，對獲利結構、現金流和人才培育與策略節奏要保持紀律，不因追求擴張失去穩健的基本盤。

科技

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