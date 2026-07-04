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企業生日快樂／騰雲挺智慧化 提供數位解方

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

騰雲（6870）以十年就達到從成立到掛牌上櫃的里程碑，董事長梁基文表示，公司核心宗旨是科技創造智慧生活，過去十年公司定位為「智慧場域打造者」，未來十年朝「數據整合AI賦能」邁進，以亞洲市場為目標，提供全方位數位解方，不僅是未來城市智慧化的助力，也要成為亞洲企業AI轉型重要幫手。

他表示，為驅動全方位業務擴張，公司制定「三軸成長模型 」，也延伸出「三大新事業引擎 」，作為核心策略。

在「三軸成長」基礎上， X軸是深化既有客戶的數位轉型，Y軸是擴展多元解決方案，Z軸則是開發全新產業。

在此基礎上，騰雲啟動三大新事業引擎。第一是Al Agent as a Service （代理式AI服務），以T-Heim（AI資料治理）與 T- Coeus（AI中台）為基礎，建構企業等級Agent-to-Agent代理工作流（例如行銷代理、營運代理），用智慧決策驅動產業營運升級。

第二是AloT as a Service ( 物聯網服務） ，將AloT深入商業場域，包括整合影像監控、門禁、能耗與設備維運， 現在用在無人智慧零售，也擴展到智慧商業不動產與智慧工廠的營運場域。

第三是新進軍的Insurance Tech（保險科技）， 近期將技術延伸至金融服務，主要是以AloT收集大量數據，提供保險業者動態定價與精準風險評估，加上AI影像辨識與自然語言處理，可以實現現理賠「光速、自動化」、打造創新的保險服務和體驗。

為了落實這些策略，騰雲透過「國際代理+在地策略」加速海外落地、整合集團生態系（包含腦雲、騰創數析、金隼行銷與騰加數位），以協同合作的方式為客戶提供全方位數位解方。

他表示，過去公司深耕智慧零售，解決了零售實體場域數據孤島問題，目前已經開始邁向智慧產業 ( Smart Industry / Industry 4.0 ），從消費者的「智慧客戶旅程」出發，將軟體與數據服務進一步延伸到智慧建築、智慧居家、智慧運輸以及智慧工廠等多元城市生活場景。近期騰雲在新進入的泰國與日本市場，也正在開發多元的客戶與產業，將公司能力極大化。

騰雲目前海外營收占比已經突破四成，長期發展目標聚焦於「國際化市場的極大化」與「跨產業的高效複製 」。

梁基文指出，在國際化方面，未來將持續深耕大中華區、東北亞與東南亞，特別是持續擴大近年布局的日本與泰國市場，以促動營收與獲利的強勁成長。

在產業面上，當前目標是站穩零售領域後，將解決方案導人旅宿業、保險業、製造業與交通運輸業等新市場。

梁基文關注未來全球Al軟體與服務的市場規模龐大，特別是從數位化轉向以代理式Al為核心的商業模式，看好這將是上看10兆美元的全球市場。

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