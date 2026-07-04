企業生日快樂／騰雲 扮亞洲 AI 賦能先鋒

騰雲科技（6870）今年邁入十周年，完成資本化與集團化的階段性任務，也由台灣零售產業解決方案供應商，成為海外零售、商辦、工廠智慧轉型業務，甚至跨足保險金融服務等項目。

騰雲董事長兼總經理梁基文與執行副總經理張婷婷夫婦從零售整合到場域AI轉型方案，將軟體產業打拚成出海的國際企業，展現騰雲十年轉型有成的能力。

梁基文曾在外商系統業者工作，主導商場數位化方案。他當時關注到實體商業場域面臨嚴重的「數據斷裂」問題，主要是金流、商流與客戶系統往往是不同廠商建置，彼此無法串接。騰雲成立就以「智慧零售」 作為切入點，協助企業進行端到端的系統整合。

強打完整方案 拒絕殺價競爭

他坦言，創業初期的最大挑戰在於「市場教育」和「跨部門溝通」。多數企業當時仍將資訊系統當成成本支出，而非數位轉型的投資，加上系統整合牽涉營運、財務與資訊等多個部門，導入周期長且難度很大。

不過，騰雲選擇不殺價競爭 ，而是從技術顧問去導入服務建立差異，透過與新光三越、SOGO等大型百貨客戶建立成功實績與信任感，逐步建立公司從顧問、導入、維護營運的一站式方案，打開市場。

當百貨公司周年慶時顧客發現不用排隊等結帳、不用再去排隊領紀念品，全部工作都可以透過一台POS機完成，大幅改善專櫃現場服務人員的工作流程、消費者體驗，連後台結帳都更有效率，展現數位轉型的效力。

梁基文指出，十年來騰雲歷經三個重要轉型階段。第一階段是從單一系統商到「集團生態系 」與「整合平台 」。

他意識到企業需要的不是「買一套系統」，而是能全方位解決痛點的方案。因此，除了公司建立模組化服務架構外，同步建構集團生態系，陸續轉投資或內部設立騰雲科技、騰創數析、金隼行銷、騰加數位等公司，協同合作提供從系統整合、資料治理、內容行銷到無人零售技術的全方位數位解方。

第二階段是立足台灣，走向「國際化 」。有了台灣的經驗，隨後啟動跨國複製策略，在2017年進入中國大陸、2020年進軍馬來西亞，2024年插旗日本、2025年進入泰國。主要採取「國際代理+在地策略」，如今騰雲海外營收占比逾四成，展現產品複製至海外的規模化能力。

2023年騰雲完成掛牌上櫃，此時全球也開始面臨AI轉型的趨勢。騰雲看見趨勢，戰略目標也從智慧零售走向 「智慧產業」，切入產業4.0（Industry 4.0）的轉型。

抓緊科技趨勢 協助客戶升級

梁基文指出，為了賦能客戶，騰雲同步進行營運轉型，啟動三大新事業引擎。第一個引擎是Al Agent as a Service （代理式AI服務）：包括T-Heim、T-Coeus等平台，協助客戶將Al導入行銷、營運等流程，驅動決策升級。

第二個引擎是AloT as a Service（物聯網服務）：將物聯網應用從零售擴大到智慧建築、智慧工廠與智慧飯店，放大營運規模。

第三個引擎是Insurance Tech（保險科技）：基於先前兩項服務帶來的數據整合與分析能力，跨足金融服務，提供以AloT數據能動態定價的創新保險服務。

梁基文說，騰雲在十年內的發展歷史，可說是公司 「以數據整合與Al賦能」 為核心的進化史。下一個十年，騰雲也將從智慧場域打造者再度轉型，積極發展全亞洲業務，成為亞洲企業客戶從Al轉型升級的實踐者。