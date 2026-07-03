愛的接棒不停歇！23年秘書長游金洲接棒台灣行動菩薩助學協會理事長

社團法人台灣行動菩薩助學協會3日於好運來洲際宴展中心舉辦「第11、12屆理事長暨理監事交接典禮」，在第11屆常務監事陳武華監交下，原任理事長陳三奇交棒，由擔任協會秘書長長達23年的磐興建設總經理游金洲承接助學使命，持續深耕偏鄉教育。

今天的交接典禮，邀請歷屆理事長、19所課後輔導合作學校校長及主任，以及理監事與志工夥伴共同出席，見證協會重要傳承時刻，也象徵協會守護偏鄉學童、深耕教育公益的使命持續傳承。

陳三奇表示，感謝理監事團隊、會員、志工及社會各界善心人士長期支持，讓協會得以持續擴展服務能量。在他任內兩年間，課後輔導合作學校由11所國小增加至16所國小及3所國中，共計19所學校受惠；年度募款金額亦較過往成長近200萬元，為偏鄉及弱勢學童爭取更多穩定教育資源。

陳三奇指出，協會近年持續推動年度大探訪傳愛活動，以及「舞動你的愛－棒球圓夢之旅」等公益計畫，獲得社會各界熱烈響應，展現民間公益力量對教育的支持與關懷。

新任理事長由磐興建設總經理游金洲接任。游金洲擔任協會秘書長23年，長期投入助學與課後輔導工作，對協會的運作及服務內容相當熟悉。

游金洲表示，協會每年需要籌募約1,500萬至1,700萬元經費，以支持課後輔導、助學計畫、新移民之子照顧及發願成材技職培育等各項服務。未來將持續凝聚社會善心力量，擴大協會影響力，並以「企業對接」方式，深化與合作學校的連結，讓更多需要幫助的孩子獲得即時且實質的支持。

他也特別感謝19所合作學校校長與老師長期站在教育第一線，陪伴孩子成長；同時感謝歷屆理事長、理監事及志工夥伴多年來無私奉獻，才能共同成就協會23年來的偏鄉助學公益成果。

由中部地區建築業界發起的台灣行動菩薩助學協會，成立於民國93年，以「教育翻轉人生」為核心理念，長期投入偏鄉及弱勢學童關懷服務。成立至今，已累計幫助超過4萬8,000人次學生，投入助學及課後輔導經費近1億5,000萬元，落實翻轉偏鄉學童課後輔導、助學及新台灣之子。

除課後輔導計畫外，協會自104年起推動「發願成才培育計畫」，結合技職教育培養孩子一技之長。目前由東勢高工持續推動木作人才培育，大城國中推展水電技職課程、芳苑國中推展泥作技職課程。

而國小階段則透過美學教育推廣，由萬興、和興、民權、新生、後寮、育華、羅厝、草湖及芳苑國小等學校組成「舞藝聯盟」來對接藝術家組成的「藝家人」團隊，有系統的從品格、美感及技職探索等面向陪伴孩子成長，協助其建立未來發展方向。

台灣行動菩薩助學協會表示，此次理事長暨理監事交接，不僅是職務傳承，更象徵公益使命的延續。未來將在新任理事長游金洲帶領下，持續串聯社會各界的資源與愛心，為偏鄉及弱勢學童打造更完善的學習環境，讓希望與善的力量持續在台灣各地發芽茁壯。