潤泰材：預拌砂漿營收占比增至逾6成

潤泰精密材料公司總經理林依潔今天表示，以公司個體營運結構觀察，預拌砂漿業務近5年維持約每年13%的成長幅度，占營收比重由5年前約3成，提升至目前6成以上。

潤泰精密材料今天舉行法說會，林依潔指出，公司因現無礦源可開採，主要透過外購石灰石作為水泥生產原料，除供應水泥產品外，也進一步延伸加工為預拌砂漿，主要銷售對象為建設公司及營造業者，集團內部工地占比相對有限。

林依潔解釋，建築工地於預拌混凝土澆置完成後，仍需使用預拌砂漿進行地坪找平及表面修飾，顯示建材產業具備明確分工與上下游互補特性，公司則聚焦水泥及預拌砂漿等核心產品，以滿足市場需求並強化供應穩定性。

潤泰材統計，今年第1季獲利持續成長，每股盈餘（EPS）達0.42元，主要受惠建材事業產銷穩定推進，以及轉投資收益挹注，整體營運表現穩健。展望後續，在住宅剛性需求及高科技產業持續擴廠帶動下，建材市場需求具支撐，將持續深化產品布局、提升產能與優化製程，強化市場競爭力與客戶黏著度，對全年營運展望維持審慎樂觀。

在成長動能方面，潤泰材指出，預拌砂漿將持續透過產能提升及研發創新擴大市場占有率；與日本上市公司NIHON FLUSH合作代理的室內木門產品，兼具設計美學與機能性能，符合現代室內空間發展趨勢，目前已有多家一線建商建案採用，出貨動能將逐步顯現。

此外，潤泰材深化循環經濟及綠建材布局，為公司增添新的長期成長動能，2025年度綠色收入占合併營收已逾50%，規劃申請綠色證券認證，持續提升企業永續競爭力及資本市場能見度。