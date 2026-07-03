快訊

逛好市多也能買房！220萬元太空艙含廚房、衛浴、家電 網笑：還差一塊地

致癌油流向全台300家業者 味全、國防部、好樂迪都中鏢

聽新聞
0:00 / 0:00

潤泰材：預拌砂漿營收占比增至逾6成

中央社／ 台北3日電

潤泰精密材料公司總經理林依潔今天表示，以公司個體營運結構觀察，預拌砂漿業務近5年維持約每年13%的成長幅度，占營收比重由5年前約3成，提升至目前6成以上。

潤泰精密材料今天舉行法說會，林依潔指出，公司因現無礦源可開採，主要透過外購石灰石作為水泥生產原料，除供應水泥產品外，也進一步延伸加工為預拌砂漿，主要銷售對象為建設公司及營造業者，集團內部工地占比相對有限。

林依潔解釋，建築工地於預拌混凝土澆置完成後，仍需使用預拌砂漿進行地坪找平及表面修飾，顯示建材產業具備明確分工與上下游互補特性，公司則聚焦水泥及預拌砂漿等核心產品，以滿足市場需求並強化供應穩定性。

潤泰材統計，今年第1季獲利持續成長，每股盈餘（EPS）達0.42元，主要受惠建材事業產銷穩定推進，以及轉投資收益挹注，整體營運表現穩健。展望後續，在住宅剛性需求及高科技產業持續擴廠帶動下，建材市場需求具支撐，將持續深化產品布局、提升產能與優化製程，強化市場競爭力與客戶黏著度，對全年營運展望維持審慎樂觀。

在成長動能方面，潤泰材指出，預拌砂漿將持續透過產能提升及研發創新擴大市場占有率；與日本上市公司NIHON FLUSH合作代理的室內木門產品，兼具設計美學與機能性能，符合現代室內空間發展趨勢，目前已有多家一線建商建案採用，出貨動能將逐步顯現。

此外，潤泰材深化循環經濟及綠建材布局，為公司增添新的長期成長動能，2025年度綠色收入占合併營收已逾50%，規劃申請綠色證券認證，持續提升企業永續競爭力及資本市場能見度。

營收 材料

延伸閱讀

艾笛森6月合併營收攀峰

精測第2季營收16.4億元季增逾二成 創歷年同期新高

中纖、磐亞飆什麼？本業獲利回溫、轉型題材引發期待

鑫科：估扇出型面板級封裝金屬載板第4季放量出貨

相關新聞

兩颱風接力生成 水利署防汛準備：下周全台戒備

2日第9號颱風巴威生成，3日第10號颱風梅莎也長成，預期台灣下周將面臨颱風威脅。水利署3日下午召開防汛整備視訊會議，盤點0625豪雨災情較嚴重的台南、高雄、屏東等地區，搶修險辦理情形，並以最嚴格情境要求各分署整備。目前，全台主要水庫除了曾文+烏山頭外，其餘蓄水情況均為高水位。

雙北以外豪宅熱區曝 台中市橫掃豪宅購屋熱區前三名

台灣豪宅市場呈現多元發展，除了雙北市，其他都會區也已發展出極具特色的高級住宅。永慶房產集團排除雙北、盤點近兩年全台總價4千萬元以上的豪宅交易熱門行政區，台中市霸氣橫掃前三名，「西屯區」以兩年成交393件的壓倒性量體高居榜首，「南屯區」205件與「北屯區」146件分居二、三名；桃園市「桃園區」121件排名第四；高雄市「鼓山區」則以111件擠進第五名。

SCFI 運價指數連十漲 周漲幅2.69%

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於3日出爐，運價指數連十漲，指數上漲87.23點至3,326.87點，周漲幅2.69%，四大主要航線都上漲。

卜蜂通知下游客戶及通路油品疑不符食品法規 啟動預防性下架

卜蜂（1215）3日表示，近日接獲油品供應商通知，其所供應的部分油品不符食品安全相關法規。卜蜂秉持保障消費者食品安全及善盡企業社會責任的原則，主動完成廠內庫存產品封存，並通知所有相關下游客戶及合作通路啟動預防性下架，以維護消費者權益。

正德海運二代接棒 二公子蔡秉叡任董事長

正德海運（2641）3日董事會通過高層人事布局，老董事長蔡邦權宣布退休，由二公子蔡秉叡接任董事長和執行長職位，另總經理則由原陽明海運駐埠船長張寶安出任。

翔耀下周一停牌 將公布重大訊息

臺灣證券交易所公告，翔耀（2438）上市普通股自7月6日（即下周一）起暫停交易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。