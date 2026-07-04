中華電、遠傳搶 OTT 大餅

記憶體供給持續緊缺，不過，第三季合約價卻因為３Ｃ產品銷量下滑，使漲幅明顯收斂。與此同時，國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）也致函川普政府警告，若美國政府試圖透過干預價格或產能來解決全球記憶體晶片短缺問題，反而會讓這波由人工智慧（ＡＩ）熱潮推動、史上罕見的供給吃緊更加惡化。

2026-07-04 00:00