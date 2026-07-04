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中華電、遠傳搶 OTT 大餅

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信業OTT TV各擁題材，中華電信（2412）受惠世足賽，昨（3）日公布Hami Video訂閱較上屆成長3.7倍；遠傳獨家韓劇、多元韓綜雙主軸發威，遠傳friDay影音付費會員年增24%。

2026 FIFA世界盃賽事熱烈進行，中華電信指出，隨著梅西、C羅、姆巴佩等球星關鍵表現，帶動MOD、Hami Video收視熱潮。Hami Video提供24小時專屬足球頻道與回看功能，Hami Video電視運動館網路天數型方案訂閱數，於開賽前17天即成長為上屆同期的3.7倍，隨16強賽本周日（5日）凌晨起登場，看好持續創造最佳科技轉播表現。

遠傳friDay影音深耕「獨家韓劇」與「多元韓綜」雙主軸，吸引付費會員較去年增長24%。

遠傳 中華電信 姆巴佩

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