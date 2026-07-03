SCFI運價指數連十漲 周漲幅2.69%

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於3日出爐，運價指數連十漲，指數上漲87.23點至3,326.87點，周漲幅2.69%，四大主要航線都上漲。

物流業者分析，中東局勢仍充滿不確定性，船公司短期內重返紅海的意願不高，「缺船、缺櫃、缺艙位」的結構性問題仍未改善，加上第3季傳統旺季正式啟動，預料運價仍將維持高檔，貨櫃航運市場景氣可望一路延續至旺季高峰，貨櫃三雄第3季營運續旺可期。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達6,630美元，較前一期上漲563美元，周漲幅9.27%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達8,296美元，較前一期上漲912美元，周漲幅12.35%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達3,418美元，較前一期上漲76美元，周漲幅2.27%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達4,717美元，較前一期上漲51美元，周漲幅1.09%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌14美元，周跌幅2.05%，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周下跌14美元。