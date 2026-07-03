天豐新能源盼持續投資台灣 審慎評估3-3期

天豐新能源執行長拉麥斯今天表示，台灣是公司重點市場之一，若專案規模、場址等符合公司策略，期盼能獲得更多開發機會。台灣董事長羅富彥則指出，包含3-3期在內的後續投資，將視政策明確度與執行彈性評估，未來也不排除透過併購尋求新契機。

參與允能風場開發的天豐新能源（SkybornRenewables）今天舉辦媒體分享會。天豐新能源執行長拉麥斯（Patrick Lammers）談及全球發展與台灣市場展望時表示，只要許可制度值得信賴、場址優良且符合發展策略，就是適合開發的地點。目前公司走向標準化與工業化，傾向採用固定式基礎及15MW風機，並期待風場規模能達到600MW至1.2GW。

拉麥斯指出，台灣已深植於天豐新能源的DNA中，是公司相當重視的市場。過去透過雲林允能風場的建設，在台灣累積豐富開發經驗；未來若專案規模、場址及風機規格符合策略，期盼能有持續開發的機會。

天豐新能源台灣董事長羅富彥則指出，隨著台灣AI與資料中心等產業蓬勃發展，綠電需求已從早期的ESG、氣候變遷層面，提升至「有效率能源」階段，離岸風電更成為國家與企業強化競爭力的關鍵。相較於日韓，台灣擁有更明確的政策與規劃路線。

他強調，公司評估投資有政策明確性、市場持續性及專案執行彈性3大重點，天豐新能源將依循這3項要素，審慎評估區塊開發3-3期及後續投資機會。

談及是否考慮接手3-1期已解約風場，羅富彥坦言，在政府現行的行政契約框架下，該期別定在2027年左右併網，以現況評估，要達成此時間表極為困難。

針對天豐新能源的下一步布局，羅富彥表示，公司不局限於原始專案開發。由於時常有開發商進出市場，未來也可能透過併購尋求機會。雖然目前尚無確定的併購目標，但公司會對任何潛在機會進行評估；不論是投入新專案或開展合作，除了商業考量外，仍會以政策支持、市場延續性及專案執行彈性3大要素為核心評估基準。

談及離岸風電與核能等零碳能源的競爭，拉麥斯認為，兩者在全球能源組合中並非競爭關係，均是必要元素。不過，離岸風電的建造期比核能短，能更快速滿足市場電力需求。

至於浮動式離岸風電，拉麥斯表明公司現階段暫不考慮。主因為目前尚無原廠委託製造（OEM）廠商，能針對浮動式基礎提供完整生命週期的維護保固；且開發成本過高，將直接衝擊電價。

允能風場是台灣規模最大的離岸風場之一，擁有80座風機，裝置容量達640MW，年發電量約24億度，可供應超過60萬戶家庭用電需求。