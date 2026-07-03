快訊

北捷Apple Pay信用卡嗶進站變「深蹲感應區」 官方曝設計原因

「男人沒保險套就別跟他上床」事後避孕藥發言惹議 林靜儀重申原意

世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

聽新聞
0:00 / 0:00

天豐新能源盼持續投資台灣 審慎評估3-3期

中央社／ 台北3日電

天豐新能源執行長拉麥斯今天表示，台灣是公司重點市場之一，若專案規模、場址等符合公司策略，期盼能獲得更多開發機會。台灣董事長羅富彥則指出，包含3-3期在內的後續投資，將視政策明確度與執行彈性評估，未來也不排除透過併購尋求新契機。

參與允能風場開發的天豐新能源（SkybornRenewables）今天舉辦媒體分享會。天豐新能源執行長拉麥斯（Patrick Lammers）談及全球發展與台灣市場展望時表示，只要許可制度值得信賴、場址優良且符合發展策略，就是適合開發的地點。目前公司走向標準化與工業化，傾向採用固定式基礎及15MW風機，並期待風場規模能達到600MW至1.2GW。

拉麥斯指出，台灣已深植於天豐新能源的DNA中，是公司相當重視的市場。過去透過雲林允能風場的建設，在台灣累積豐富開發經驗；未來若專案規模、場址及風機規格符合策略，期盼能有持續開發的機會。

天豐新能源台灣董事長羅富彥則指出，隨著台灣AI與資料中心等產業蓬勃發展，綠電需求已從早期的ESG、氣候變遷層面，提升至「有效率能源」階段，離岸風電更成為國家與企業強化競爭力的關鍵。相較於日韓，台灣擁有更明確的政策與規劃路線。

他強調，公司評估投資有政策明確性、市場持續性及專案執行彈性3大重點，天豐新能源將依循這3項要素，審慎評估區塊開發3-3期及後續投資機會。

談及是否考慮接手3-1期已解約風場，羅富彥坦言，在政府現行的行政契約框架下，該期別定在2027年左右併網，以現況評估，要達成此時間表極為困難。

針對天豐新能源的下一步布局，羅富彥表示，公司不局限於原始專案開發。由於時常有開發商進出市場，未來也可能透過併購尋求機會。雖然目前尚無確定的併購目標，但公司會對任何潛在機會進行評估；不論是投入新專案或開展合作，除了商業考量外，仍會以政策支持、市場延續性及專案執行彈性3大要素為核心評估基準。

談及離岸風電與核能等零碳能源的競爭，拉麥斯認為，兩者在全球能源組合中並非競爭關係，均是必要元素。不過，離岸風電的建造期比核能短，能更快速滿足市場電力需求。

至於浮動式離岸風電，拉麥斯表明公司現階段暫不考慮。主因為目前尚無原廠委託製造（OEM）廠商，能針對浮動式基礎提供完整生命週期的維護保固；且開發成本過高，將直接衝擊電價。

允能風場是台灣規模最大的離岸風場之一，擁有80座風機，裝置容量達640MW，年發電量約24億度，可供應超過60萬戶家庭用電需求。

延伸閱讀

離岸風電3-3期調整 經濟部：解約場址將納擴充容量範圍

淨零促東協轉乾淨能源 泰學者：區域應合作共推SMR

惠譽首次授予沃旭能源台灣控股公司之國內長期評等 展望穩定

AI 驅動台股長線續旺《凱基股股漲》解析下半年四大投資關鍵

相關新聞

雙北以外豪宅熱區曝 台中市橫掃豪宅購屋熱區前三名

台灣豪宅市場呈現多元發展，除了雙北市，其他都會區也已發展出極具特色的高級住宅。永慶房產集團排除雙北、盤點近兩年全台總價4千萬元以上的豪宅交易熱門行政區，台中市霸氣橫掃前三名，「西屯區」以兩年成交393件的壓倒性量體高居榜首，「南屯區」205件與「北屯區」146件分居二、三名；桃園市「桃園區」121件排名第四；高雄市「鼓山區」則以111件擠進第五名。

SCFI 運價指數連十漲 周漲幅2.69%

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於3日出爐，運價指數連十漲，指數上漲87.23點至3,326.87點，周漲幅2.69%，四大主要航線都上漲。

卜蜂通知下游客戶及通路油品疑不符食品法規 啟動預防性下架

卜蜂（1215）3日表示，近日接獲油品供應商通知，其所供應的部分油品不符食品安全相關法規。卜蜂秉持保障消費者食品安全及善盡企業社會責任的原則，主動完成廠內庫存產品封存，並通知所有相關下游客戶及合作通路啟動預防性下架，以維護消費者權益。

正德海運二代接棒 二公子蔡秉叡任董事長

正德海運（2641）3日董事會通過高層人事布局，老董事長蔡邦權宣布退休，由二公子蔡秉叡接任董事長和執行長職位，另總經理則由原陽明海運駐埠船長張寶安出任。

翔耀下周一停牌 將公布重大訊息

臺灣證券交易所公告，翔耀（2438）上市普通股自7月6日（即下周一）起暫停交易。

台寶生醫喜獲 BIO 潛力標竿獎！美日入股助攻搶進全球再生醫療市場

「2026 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」結果3日出爐！台寶生醫（6892）以次世代調節型T細胞（Treg）療法為核心的技術布局，憑藉卓越的研發實力與營運綜效，在眾多參賽企業中脫穎而出，榮獲「潛力標竿獎」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。