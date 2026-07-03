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Tesla登6月台灣新車進口銷售冠軍 全台充電優惠新制最高省這麼多

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Tesla於6月榮登進口車全品牌銷售榜首。圖／Tesla提供
Tesla於6月榮登進口車全品牌銷售榜首。圖／Tesla提供

Tesla於6月榮登進口車全品牌銷售榜首，總掛牌數達4,369輛突破史上最高單季交付量，3日Tesla宣布自即日起全台七成以上超級充電站點將採用全新優惠費率並取消周末尖離峰費率，新制開跑後在周末前往充電降幅最高可減省40%。

此外Tesla自2017年在台開設的首間標誌性園區「台北內湖服務體驗中心」，由於地段劃設為未來台北捷運預定地將於7月12日正式結束營業，未來將轉至台北南港及信義A11兩據點持續服務北部車主及顧客。

6月Tesla在台灣新車掛牌「進口車全品牌」及「電動車全品牌」雙榜均為第一，電動車市占率於6月銷售表現占全台75%穩居市場領導地位，Model Y及Model 3分居台灣6月豪華進口休旅及轎車掛牌排行冠軍，超越在台所有德系及日系車款，Model Y更是在單月完成2,201輛新車交付，在油、電全車種銷售排行衝上第三名車款。

7月3日起推出「0頭款輕鬆購」方案，Model 3及Model Y雙車系皆可零頭款入主，且不限原車品牌換購Model 3可享新台幣3萬元車價補貼，方案均可再疊加家用充電安裝規劃的「滿電出門套裝」與車主推薦計劃。另針對Tesla HW3.0車主，凡於9月30日前下訂，即享原車FSD免費轉移至新車。

為回饋在台近8萬人廣大Tesla車主並迎接更多準車主加入純電生活圈，Tesla台灣宣布自即日起全台80站以上超級充電都將改採全新優惠費率：周間離峰時段充電每度降至$6元，尖峰降至每度$13元，周末取消差別費率，全日充電每度收費$7元。

優惠新制開放後，周末前往Tesla超級充電站，對比舊制降幅最高可減省40%以上充電費用；新制對標全台第三方充電站，無論周間或周末電價都趨近全台最低。Tesla從未間斷在台建置便利友善的充電環境，截至本月全台已有117站超級充電站，裝設超過700支超級充電座，為城際通勤、長途旅行快速補充電力而設，最高15分鐘即可補充超過300公里續航里程，持續加速台灣電動車普及與能源轉型進程。

Tesla 電動車 新車

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