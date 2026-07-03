蔦屋書店進軍新北！首店落腳中和環球 預計下半年登場

日本知名複合式書店 TSUTAYA BOOKSTORE（蔦屋書店） 正式進軍新北市場。根據104人力銀行最新招募資訊顯示，環球購物中心近日以「新北中和：營運管理人員（TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店）」對外徵才，證實蔦屋書店即將進駐中和環球購物中心，這也將成為蔦屋書店插旗新北市首家門市，消息曝光後引發市場關注。

市場傳出，此次蔦屋書店將進駐中和環球購物中心館內原 Mia C’bon超市樓層位置，也有傳將進駐即將熄燈的金石堂。據悉，目前相關籌備作業已同步展開。依照蔦屋書店過去展店模式，預料將延續結合書籍選品、文具雜貨與咖啡輕食的 「Book & Café」複合式經營模式，鎖定閱讀族群及年輕消費客層，替中和商圈再添全新話題店。

中和環球近期正進行新一波館內櫃位調整。開業長達21年的 金石堂環球店已公告將營業至 8月31日，正式結束營運。

蔦屋書店近年持續加速在台展店，目前據點主要集中北部百貨商場，包括信義區、大直、內湖、南港等商圈皆已布局。此次首度進駐新北，不僅成為品牌拓點新里程碑，也顯示環球購物中心正持續透過品牌調整與新櫃布局，強化商場集客能力，迎戰年底零售消費旺季。