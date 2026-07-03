快訊

巴威暴風半徑驚人！靠近台灣恐達大型颱風標準 下周這天是北轉關鍵期

獨／喝到爛醉！屏東九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女生死瞬間曝光

1300公噸致癌沙拉油僅回收17公噸 食藥署：雞塊、沙拉醬等成品不回收

聽新聞
0:00 / 0:00

一分之差痛失北車商場經營權…微風廣場聲請停止執行 遭法院駁回

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
北車商場招標案由新光三越得標，現任經營者微風廣場聲請停止執行，台北高等行政法院裁定駁回。圖為微風廣場。聯合報系資料照
北車商場招標案由新光三越得標，現任經營者微風廣場聲請停止執行，台北高等行政法院裁定駁回。圖為微風廣場。聯合報系資料照

台鐵公司「台北車站」商場ROT案，由新光三越得標拿下未來23年經營權，現任經營者微風廣場公司落選，認為審議過程充滿瑕疵，聲請於相關行政救濟程序確定之前停止執行，台北高等行政法院今裁定駁回聲請，可抗告。

北車商場契約將於7月24日屆滿，因此重新招標，成為眾多零售百貨業者爭搶的標的，此次有8家業者投標，台鐵公司3月23日辦理資格審查，4月22日召開第3次甄審委員會綜合評審會議，評審通過資格審查的8家民間廠商。

台鐵4月28日公布結果，在序位合計值中，新光三越以「23」取得最優申請人，以「一分」之差，險勝24的微風廣場。不過，招標案除有評選結果提前外洩爭議外，微風更指控有兩大瑕疵，包括評審委員的資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，微風廣場提交異議函，並向法院聲請於相關行政救濟程序確定前，停止執行處分。

北高行認為，台鐵依促進民間參與公共建設法規定，公告徵求民間廠商、辦理資格審查、召開甄審會綜合評審會議，並決議評定新光三越為最優申請人，微風廣場次之，處分依形式上觀之，沒有一望即知的違法情形。

裁定指出，至於微風逛場指稱處分有洩密、甄審委員應迴避未迴避等違法情事，但依卷證難以不經實質審理就能判斷，也不是只依微風廣場所述，就能加以認定，仍應待本案訴訟詳細審酌雙方主張，再調查事實及證據、進行言詞辯論後才能論斷，依現有證據資料，無法認定台鐵處分合法性有疑義。

北高行指出，台鐵和微風廣場營運契約期限將於7月24日屆滿，經營權限本會隨契約期限屆滿而消滅，且期滿後不一定會由微風繼續經營，此事微風廣場訂定契約時得以預見，因此契約期滿後無法繼續經營，與台鐵處分無關。

裁定認為，縱使微風廣場主張因此會有失去營業收入、商譽減損等損害，但此損害並非不能回復原狀，又微風主張台鐵處分將對公司勞工及家庭、往來專櫃廠商、旅客與大眾等造成損害，但都不是微風自身權利或法律上利益直接受損或危險，不能以此聲請停止執行，裁定駁回聲請。

台北車站 台鐵 新光三越 微風

相關新聞

台寶生醫喜獲 BIO 潛力標竿獎！美日入股助攻搶進全球再生醫療市場

「2026 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」結果3日出爐！台寶生醫（6892）以次世代調節型T細胞（Treg）療法為核心的技術布局，憑藉卓越的研發實力與營運綜效，在眾多參賽企業中脫穎而出，榮獲「潛力標竿獎」。

住宅貸款利息補貼放寬 9月受理、增6千戶受惠

今年9月將開放受理2026年度自購及修繕住宅貸款利息補貼，並適用新修正的「住宅補貼對象一定所得及財產標準」。內政部國土署表示，此次調高各縣市所得及財產門檻，預估約有6,000戶可因此受惠，讓更多有購屋或修繕需求的民眾符合申請資格。

「開會故意跳過你」也是霸凌？8成5上班族曾遭霸凌

「訂雞排飲料獨漏某人」、「遞假單被主管拒簽」、「開會故意跳過你」、「LINE群組公開罵人」......過去不少上班族認為這些只是職場文化，遇到也選擇默默吞下。但隨著7月1日「職場霸凌防治新制」上路，勞動部再公布兩項子法及配套措施，未來企業若知悉霸凌事件卻未依法處理，最高不僅面臨行政責任，嚴重者甚至可能影響企業形象與人才招募。

義美旗下祥美食品狂砸20億元 蓋智慧低溫物流中心

投資台灣事務所3日通過五家企業擴大投資案，包含生合生物科技、祥美食品、急便鮮食品、高健雷射精機及玄煌第一畜牧場。截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,781家企業響應，總投資金額達2兆7,029億元，預估為國內創造超過16.7萬個就業機會。後續尚有21家廠商排隊待審。

台灣日東電工投資44.83億元 高雄新廠竣工

產業園區管理局3日表示，深耕臺灣逾半世紀的台灣日東電工，今日於高雄前鎮科技產業園區舉行高雄新廠竣工典禮。台灣日東電工此次投資新臺幣44.83億元，拆除既有廠房後，重新打造地下1樓、地上5樓的廠房暨研發大樓，總樓地板面積25,205平方公尺，建置高機能材料產品生產線(PVC膠皮、PVC膠帶及電子部品膠帶)，供應全球半導體及車用一線大廠，預估每年可提升2億新臺幣營業額。

亞洲生技大會15日起跑 三大主軸打造亞洲生技產業交流及媒合第一平台

全球生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」將於7月15日至19日館盛大登場，今年大會以「亞洲創新，引領全球」為主題，希望能聚焦精準投資、AI x 藥物x 臨床試驗，以及供應鏈三大議題，邀請國際講者來台分享洞見，進而促進全球合作，打造亞洲生技產業交流及媒合的第一大平台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。