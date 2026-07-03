台寶生醫喜獲BIO潛力標竿獎 美日入股助攻搶進全球再生醫療市場

「2026 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」結果3日出爐！台寶生醫（6892）以次世代調節型T細胞（Treg）療法為核心的技術布局，憑藉卓越的研發實力與營運綜效，在眾多參賽企業中脫穎而出，榮獲「潛力標竿獎」。

台寶生醫今年5月甫獲美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）、日本三井金屬戰略入股，如今再奪國內生技指標性大獎，在資本市場與產業創新的雙重肯定下，充分彰顯其Treg技術平台在全球再生醫療產業鏈中已占據關鍵戰略地位。

「傑出生技產業獎」由台灣生物產業發展協會主辦，歷經嚴謹的初審、簡報審查、複審及決審等多階段評選，旨在表彰經營績效卓越、具備科技創新力且對產業有重大貢獻的優良廠商。其中「潛力標竿獎」高度側重「未來營運潛力（50%）」、「創新性及研發能力（30%）」與「未來社會貢獻（20%）」，台寶生醫本次獲獎，顯示評審團對其以Treg為主軸的商業模式與中長期成長動能的認同及肯定。

執行長楊鈞堯表示，公司近年聚焦開發的Treg療法，具備獨特的免疫再平衡特性，能夠精準恢復免疫系統的自我耐受，被市場視為繼CAR-T之後最具顛覆性的次世代免疫療法。相較於以殺傷為導向的傳統細胞治療，Treg療法的核心價值在於「調控」而非「摧毀」，有望實現「一次給藥、長期專一」的免疫調控。

搭配公司自主開發的FAST CGT核心技術平台與AI賦能的先進製程，台寶生醫已為Treg產品的規模化生產構築高壁壘的技術優勢，能大幅縮短製程周期並降低製造成本，打破過去細胞治療動輒百萬的價格供需瓶頸，推進Treg療法在自體免疫疾病與器官移植排斥領域的臨床普及化。

憑藉次世代Treg技術的領先優勢，台寶生醫今年成功吸引美國梅約醫學中心與日本三井金屬兩大指標機構，分別入股其美國子公司與台灣母公司。這場跨國強強聯手，不僅為台寶生醫的Treg平台導入國際頂尖的臨床與產業資源，更為其開闢直通美、日全球前兩大再生醫療市場的戰略廊道。

在Treg新藥開發方面，作為公司主力產品的腎臟移植抗排斥新藥（TRK-001）目前正於台灣、美國雙軌推進二期臨床試驗收案，進度居全球領先地位，預計今年底完成收案。屆時將正式向美國FDA申請「再生醫學先進療法資格（RMAT）」，爭取快速審查與優先審查權以加速上市，並規劃將適應症由腎臟移植延伸至心臟移植領域，極大化Treg療法的市場經濟價值。除TRK-001外，公司亦同步推進可於體內擴增的Treg等次世代Treg產品布局，進一步提升產品的工業規模化程度，深化技術護城河。

此外，膝骨關節炎細胞新藥（Chondrochymal）即將展開台灣三期臨床試驗，並同步啟動海外授權洽談，力求在最短時間內實現商業化階段里程碑金與權利金收益，為公司挹注穩定現金流以支持Treg產品線的長期開發。

展望未來，台寶生醫將持續推進以Treg為核心的主力細胞新藥中後期臨床試驗，並深化與美、日國際戰略夥伴的資源互補與合作綜效，加速次世代Treg產品開發，同時積極擴大爭取國際CDMO訂單。隨著Treg新藥開發與CDMO兩大核心業務逐步進入收穫期，公司樂觀看待今年整體營運表現將顯著勝於去年。