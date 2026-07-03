快訊

巴威暴風半徑驚人！靠近台灣恐達大型颱風標準 下周這天是北轉關鍵期

獨／喝到爛醉！屏東九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女生死瞬間曝光

1300公噸致癌沙拉油僅回收17公噸 食藥署：雞塊、沙拉醬等成品不回收

聽新聞
0:00 / 0:00

台寶生醫喜獲BIO潛力標竿獎 美日入股助攻搶進全球再生醫療市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

「2026 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」結果3日出爐！台寶生醫（6892）以次世代調節型T細胞（Treg）療法為核心的技術布局，憑藉卓越的研發實力與營運綜效，在眾多參賽企業中脫穎而出，榮獲「潛力標竿獎」。

台寶生醫今年5月甫獲美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）、日本三井金屬戰略入股，如今再奪國內生技指標性大獎，在資本市場與產業創新的雙重肯定下，充分彰顯其Treg技術平台在全球再生醫療產業鏈中已占據關鍵戰略地位。

「傑出生技產業獎」由台灣生物產業發展協會主辦，歷經嚴謹的初審、簡報審查、複審及決審等多階段評選，旨在表彰經營績效卓越、具備科技創新力且對產業有重大貢獻的優良廠商。其中「潛力標竿獎」高度側重「未來營運潛力（50%）」、「創新性及研發能力（30%）」與「未來社會貢獻（20%）」，台寶生醫本次獲獎，顯示評審團對其以Treg為主軸的商業模式與中長期成長動能的認同及肯定。

執行長楊鈞堯表示，公司近年聚焦開發的Treg療法，具備獨特的免疫再平衡特性，能夠精準恢復免疫系統的自我耐受，被市場視為繼CAR-T之後最具顛覆性的次世代免疫療法。相較於以殺傷為導向的傳統細胞治療，Treg療法的核心價值在於「調控」而非「摧毀」，有望實現「一次給藥、長期專一」的免疫調控。

搭配公司自主開發的FAST CGT核心技術平台與AI賦能的先進製程，台寶生醫已為Treg產品的規模化生產構築高壁壘的技術優勢，能大幅縮短製程周期並降低製造成本，打破過去細胞治療動輒百萬的價格供需瓶頸，推進Treg療法在自體免疫疾病與器官移植排斥領域的臨床普及化。

憑藉次世代Treg技術的領先優勢，台寶生醫今年成功吸引美國梅約醫學中心與日本三井金屬兩大指標機構，分別入股其美國子公司與台灣母公司。這場跨國強強聯手，不僅為台寶生醫的Treg平台導入國際頂尖的臨床與產業資源，更為其開闢直通美、日全球前兩大再生醫療市場的戰略廊道。

在Treg新藥開發方面，作為公司主力產品的腎臟移植抗排斥新藥（TRK-001）目前正於台灣、美國雙軌推進二期臨床試驗收案，進度居全球領先地位，預計今年底完成收案。屆時將正式向美國FDA申請「再生醫學先進療法資格（RMAT）」，爭取快速審查與優先審查權以加速上市，並規劃將適應症由腎臟移植延伸至心臟移植領域，極大化Treg療法的市場經濟價值。除TRK-001外，公司亦同步推進可於體內擴增的Treg等次世代Treg產品布局，進一步提升產品的工業規模化程度，深化技術護城河。

此外，膝骨關節炎細胞新藥（Chondrochymal）即將展開台灣三期臨床試驗，並同步啟動海外授權洽談，力求在最短時間內實現商業化階段里程碑金與權利金收益，為公司挹注穩定現金流以支持Treg產品線的長期開發。

展望未來，台寶生醫將持續推進以Treg為核心的主力細胞新藥中後期臨床試驗，並深化與美、日國際戰略夥伴的資源互補與合作綜效，加速次世代Treg產品開發，同時積極擴大爭取國際CDMO訂單。隨著Treg新藥開發與CDMO兩大核心業務逐步進入收穫期，公司樂觀看待今年整體營運表現將顯著勝於去年。

生技 日本

延伸閱讀

傑出生技產業獎揭曉 23家企業及創新技術獲獎 創下近年新高

亞洲生技大會15日起跑 三大主軸打造亞洲生技產業交流及媒合第一平台

路迦細胞藥美國 FDA 肝癌二期試驗進入最後階段 今年第3季完成收案

鼎晉肉毒桿菌素新藥OBI-858今年第3季完成三期臨床 拚年底前完成解盲

相關新聞

台寶生醫喜獲 BIO 潛力標竿獎！美日入股助攻搶進全球再生醫療市場

「2026 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」結果3日出爐！台寶生醫（6892）以次世代調節型T細胞（Treg）療法為核心的技術布局，憑藉卓越的研發實力與營運綜效，在眾多參賽企業中脫穎而出，榮獲「潛力標竿獎」。

住宅貸款利息補貼放寬 9月受理、增6千戶受惠

今年9月將開放受理2026年度自購及修繕住宅貸款利息補貼，並適用新修正的「住宅補貼對象一定所得及財產標準」。內政部國土署表示，此次調高各縣市所得及財產門檻，預估約有6,000戶可因此受惠，讓更多有購屋或修繕需求的民眾符合申請資格。

「開會故意跳過你」也是霸凌？8成5上班族曾遭霸凌

「訂雞排飲料獨漏某人」、「遞假單被主管拒簽」、「開會故意跳過你」、「LINE群組公開罵人」......過去不少上班族認為這些只是職場文化，遇到也選擇默默吞下。但隨著7月1日「職場霸凌防治新制」上路，勞動部再公布兩項子法及配套措施，未來企業若知悉霸凌事件卻未依法處理，最高不僅面臨行政責任，嚴重者甚至可能影響企業形象與人才招募。

義美旗下祥美食品狂砸20億元 蓋智慧低溫物流中心

投資台灣事務所3日通過五家企業擴大投資案，包含生合生物科技、祥美食品、急便鮮食品、高健雷射精機及玄煌第一畜牧場。截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,781家企業響應，總投資金額達2兆7,029億元，預估為國內創造超過16.7萬個就業機會。後續尚有21家廠商排隊待審。

台灣日東電工投資44.83億元 高雄新廠竣工

產業園區管理局3日表示，深耕臺灣逾半世紀的台灣日東電工，今日於高雄前鎮科技產業園區舉行高雄新廠竣工典禮。台灣日東電工此次投資新臺幣44.83億元，拆除既有廠房後，重新打造地下1樓、地上5樓的廠房暨研發大樓，總樓地板面積25,205平方公尺，建置高機能材料產品生產線(PVC膠皮、PVC膠帶及電子部品膠帶)，供應全球半導體及車用一線大廠，預估每年可提升2億新臺幣營業額。

亞洲生技大會15日起跑 三大主軸打造亞洲生技產業交流及媒合第一平台

全球生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」將於7月15日至19日館盛大登場，今年大會以「亞洲創新，引領全球」為主題，希望能聚焦精準投資、AI x 藥物x 臨床試驗，以及供應鏈三大議題，邀請國際講者來台分享洞見，進而促進全球合作，打造亞洲生技產業交流及媒合的第一大平台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。