向榮人源外泌體原料獲衛福部核准為化粧品成分 搶攻全球高端美容市場

上市生技股向榮生技（6794）3日宣布，自主研發的「源自人體脂肪間質幹細胞外泌體（Exosomes）」原料，7月2日正式獲衛福部核准得作為化粧品成分，不僅可供應國內化妝保養品使用，未來更有機會進軍海外高端化妝保養品市場。

向榮生技表示，該公司的外泌體核心優勢，在於其從來源的異體幹細胞到最終產品外泌體，均取得美國FDA主檔案（Master File, MF）備案登記，向榮的異體幹細胞之來源遵循ICH（國際醫藥法規協和會）的篩選標準，屬於製造藥品之等級，向榮即以藥品等級的幹細胞做為外泌體的上游材料，彰顯其履歷來源之高標準及嚴謹。

有了高標準的幹細胞來源且獲國際認證，在製程部分則獲得我國衛福部與經濟部合辦之「國家藥物科技研究發展獎」製造技術類銅質獎肯定，此專利製程大幅提升向榮外泌體（產品代號：UC-hEV）的濃度與純度，因此向榮外泌體可謂從源頭到產品均獲得國家級的肯定。

除了國內獲得法規核准，向榮生技在外泌體的商業化布局也已走在國際前列，在日本市場，相關高濃度外泌體原料早在2018年即成功外銷日本，並持續供應當地醫美診所與高端精華液原物料；在東協市場，2026年初更成功取得菲律賓食品藥物管理局（FDA）的化粧品通知（Notification of Cosmetic Product）核准，符合東協化粧品指令（ACD）標準，並進一步與海外集團簽署策略合作，強勢推進東南亞市場。

在韓國市場方面，向榮也與New Cell Bio Co., Ltd.（NCB）集團合作進軍韓國市場。在國內通路布局方面，向榮也與連鎖美髮巨頭「曼都髮廊」建立策略聯盟，成功將外泌體應用觸角延伸至高端護髮與頭皮養護市場。

向榮生技表示，隨著台灣再生醫療雙法正式施行，向榮生技除了在ELIXCYTE異體脂肪間質幹細胞臨時性藥證的積極推進外，外泌體保養品原料的蓄勢待發，將為公司在再生醫學與科技美容兩大領域雙軌並進，帶來強勁可期的營運動能。