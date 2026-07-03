快訊

巴威暴風半徑驚人！靠近台灣恐達大型颱風標準 下周這天是北轉關鍵期

獨／喝到爛醉！屏東九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女生死瞬間曝光

1300公噸致癌沙拉油僅回收17公噸 食藥署：雞塊、沙拉醬等成品不回收

聽新聞
0:00 / 0:00

向榮人源外泌體原料獲衛福部核准為化粧品成分 搶攻全球高端美容市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

上市生技股向榮生技（6794）3日宣布，自主研發的「源自人體脂肪間質幹細胞外泌體（Exosomes）」原料，7月2日正式獲衛福部核准得作為化粧品成分，不僅可供應國內化妝保養品使用，未來更有機會進軍海外高端化妝保養品市場。

向榮生技表示，該公司的外泌體核心優勢，在於其從來源的異體幹細胞到最終產品外泌體，均取得美國FDA主檔案（Master File, MF）備案登記，向榮的異體幹細胞之來源遵循ICH（國際醫藥法規協和會）的篩選標準，屬於製造藥品之等級，向榮即以藥品等級的幹細胞做為外泌體的上游材料，彰顯其履歷來源之高標準及嚴謹。

有了高標準的幹細胞來源且獲國際認證，在製程部分則獲得我國衛福部與經濟部合辦之「國家藥物科技研究發展獎」製造技術類銅質獎肯定，此專利製程大幅提升向榮外泌體（產品代號：UC-hEV）的濃度與純度，因此向榮外泌體可謂從源頭到產品均獲得國家級的肯定。

除了國內獲得法規核准，向榮生技在外泌體的商業化布局也已走在國際前列，在日本市場，相關高濃度外泌體原料早在2018年即成功外銷日本，並持續供應當地醫美診所與高端精華液原物料；在東協市場，2026年初更成功取得菲律賓食品藥物管理局（FDA）的化粧品通知（Notification of Cosmetic Product）核准，符合東協化粧品指令（ACD）標準，並進一步與海外集團簽署策略合作，強勢推進東南亞市場。

在韓國市場方面，向榮也與New Cell Bio Co., Ltd.（NCB）集團合作進軍韓國市場。在國內通路布局方面，向榮也與連鎖美髮巨頭「曼都髮廊」建立策略聯盟，成功將外泌體應用觸角延伸至高端護髮與頭皮養護市場。

向榮生技表示，隨著台灣再生醫療雙法正式施行，向榮生技除了在ELIXCYTE異體脂肪間質幹細胞臨時性藥證的積極推進外，外泌體保養品原料的蓄勢待發，將為公司在再生醫學與科技美容兩大領域雙軌並進，帶來強勁可期的營運動能。

幹細胞 脂肪 生技

延伸閱讀

科技業搶卡位新興醫療

鼎晉肉毒桿菌素新藥OBI-858今年第3季完成三期臨床 拚年底前完成解盲

生技展撞上AI殺盤...資金轉移！藥華藥強衝1380元登生技新股王 專家曝長線1隱憂

亞洲生技大會15日起跑 三大主軸打造亞洲生技產業交流及媒合第一平台

相關新聞

台寶生醫喜獲 BIO 潛力標竿獎！美日入股助攻搶進全球再生醫療市場

「2026 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」結果3日出爐！台寶生醫（6892）以次世代調節型T細胞（Treg）療法為核心的技術布局，憑藉卓越的研發實力與營運綜效，在眾多參賽企業中脫穎而出，榮獲「潛力標竿獎」。

住宅貸款利息補貼放寬 9月受理、增6千戶受惠

今年9月將開放受理2026年度自購及修繕住宅貸款利息補貼，並適用新修正的「住宅補貼對象一定所得及財產標準」。內政部國土署表示，此次調高各縣市所得及財產門檻，預估約有6,000戶可因此受惠，讓更多有購屋或修繕需求的民眾符合申請資格。

「開會故意跳過你」也是霸凌？8成5上班族曾遭霸凌

「訂雞排飲料獨漏某人」、「遞假單被主管拒簽」、「開會故意跳過你」、「LINE群組公開罵人」......過去不少上班族認為這些只是職場文化，遇到也選擇默默吞下。但隨著7月1日「職場霸凌防治新制」上路，勞動部再公布兩項子法及配套措施，未來企業若知悉霸凌事件卻未依法處理，最高不僅面臨行政責任，嚴重者甚至可能影響企業形象與人才招募。

義美旗下祥美食品狂砸20億元 蓋智慧低溫物流中心

投資台灣事務所3日通過五家企業擴大投資案，包含生合生物科技、祥美食品、急便鮮食品、高健雷射精機及玄煌第一畜牧場。截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,781家企業響應，總投資金額達2兆7,029億元，預估為國內創造超過16.7萬個就業機會。後續尚有21家廠商排隊待審。

台灣日東電工投資44.83億元 高雄新廠竣工

產業園區管理局3日表示，深耕臺灣逾半世紀的台灣日東電工，今日於高雄前鎮科技產業園區舉行高雄新廠竣工典禮。台灣日東電工此次投資新臺幣44.83億元，拆除既有廠房後，重新打造地下1樓、地上5樓的廠房暨研發大樓，總樓地板面積25,205平方公尺，建置高機能材料產品生產線(PVC膠皮、PVC膠帶及電子部品膠帶)，供應全球半導體及車用一線大廠，預估每年可提升2億新臺幣營業額。

亞洲生技大會15日起跑 三大主軸打造亞洲生技產業交流及媒合第一平台

全球生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」將於7月15日至19日館盛大登場，今年大會以「亞洲創新，引領全球」為主題，希望能聚焦精準投資、AI x 藥物x 臨床試驗，以及供應鏈三大議題，邀請國際講者來台分享洞見，進而促進全球合作，打造亞洲生技產業交流及媒合的第一大平台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。