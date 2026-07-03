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住宅貸款利息補貼放寬 9月受理、增6千戶受惠

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

今年9月將開放受理2026年度自購及修繕住宅貸款利息補貼，並適用新修正的「住宅補貼對象一定所得及財產標準」。內政部國土署表示，此次調高各縣市所得及財產門檻，預估約有6,000戶可因此受惠，讓更多有購屋或修繕需求的民眾符合申請資格。

國土署指出，「住宅補貼對象一定所得及財產標準」自2017年施行以來，每年都會依據最新最低生活費、中低收入戶財產標準及各地房價變化等因素滾動調整，作為住宅貸款利息補貼資格審查依據，今年同樣依最新數據修正標準。

以自購及修繕住宅貸款利息補貼為例，台北市家庭年所得上限提高至178萬元、每人每月平均所得7萬2,604元，申請自購住宅貸款利息補貼的家庭動產限額提高至756萬元，不動產限額則提高至992萬元。新北市家庭年所得上限145萬元、每人每月平均所得6萬2,125元，家庭動產限額471萬元，不動產限額708萬元。

其他六都方面，桃園市家庭年所得上限145萬元、台中市134萬元、高雄市128萬元、台南市114萬元；新竹市、新竹縣及其他縣市則為109萬元。其中，桃園、台中、新竹市及新竹縣申請自購住宅貸款利息補貼的家庭動產限額均為471萬元，高雄、台南及其他縣市則為331萬元。

國土署表示，今年度自購及修繕住宅貸款利息補貼預計9月正式受理，有購屋或房屋修繕需求的民眾，可向各地方政府洽詢，並透過書面或線上方式提出申請。

2026年住宅貸款利息補貼申請門檻一覽。國土署／提供
2026年住宅貸款利息補貼申請門檻一覽。國土署／提供

新竹縣

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