義美旗下祥美食品狂砸20億元 蓋智慧低溫物流中心

投資台灣事務所3日通過五家企業擴大投資案，包含生合生物科技、祥美食品、急便鮮食品、高健雷射精機及玄煌第一畜牧場。截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,781家企業響應，總投資金額達2兆7,029億元，預估為國內創造超過16.7萬個就業機會。後續尚有21家廠商排隊待審。

在本次通過的投資案中，生合生物科技因應全球益生菌市場需求成長，二度申請台商回台方案。投資台灣事務所指出，生合生物科技預計於南科高雄園區擴建廠區，擬導入AI技術與智慧化生產模型，提升研發精準度及產能，同時增設綠能設施，展現推動技術升級與綠色製造的決心。

義美食品旗下的祥美食品，則計畫投資20億元在高雄仁武興建「高屏區智慧低溫物流中心暨農產品加工大樓」。投資台灣事務所表示，此投資案將導入AI溫控與派車調度系統，並運用四足機器人協助廠區管理，不僅優化冷鏈配送體系，亦透過農產加值運用，強化在地農業鏈結。

急便鮮食品與高健雷射精機亦同步強化數位轉型布局。投資台灣事務所提及，急便鮮預計投資約4.2億元，於台南七股興建智慧化新廠，整合全自動化設備以提升製程效能；深耕半導體設備零件供應的高健雷射精機，則於南科橋頭園區投入約10億元建置新廠，導入AI產線分析，以精進產品良率並擴大半導體供應鏈能量。

玄煌第一畜牧場亦投身現代化轉型。投資台灣事務所表示，該場規劃於桃園新屋打造高生物安全、環境友善的現代化養豬場，投資金額約5.3億元。藉由導入AI自動餵料系統與沼氣回收系統，推動畜牧循環經濟，在提升經營效益的同時，致力於減少環境衝擊。

依據投資台灣事務所統計目前「投資台灣三大方案」成果，「歡迎台商回台投資行動方案」已有355家企業投資約1兆4,625億元，帶來9萬6,099個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」226家企業投入約6,248億元，創造2萬9,283個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則吸引1,200家企業投入約6,155億元，新增4萬2,072個就業機會。