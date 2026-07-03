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全台首座「碳權牧場」 聚恆科技以漢寶牧場15年實績搶攻維運市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聚恆董事長周恒豪（中）與漢寶牧場董事長陳修雄（右）和副總經理陳彥名合影。圖／聚恆提供
聚恆董事長周恒豪（中）與漢寶牧場董事長陳修雄（右）和副總經理陳彥名合影。圖／聚恆提供

內政部《建築物設置太陽光電發電設備標準》將於8月1日施行，未來建築面積達1000平方公尺以上的新建、增建及改建建築物皆須設置太陽光電設備。隨著新制上路，預估每年將新增約66萬瓩(660MW)裝置容量，帶動新一波光電建置潮。大量光電設備陸續投入運轉後，如何維持發電效益與資產價值,將成為下一階段的重要課題。

甫於創新板掛牌上市的聚恆科技，深耕再生能源整合服務多年，看好光電維運市場長期潛力。聚恆於 2017 年取得德國萊茵TÜV O&M認證，成為台灣首家取得該認證的EPC （工程總承包）廠商。與彰化漢寶農畜產長達15 年的合作案例，更是其長期維運實力的最佳驗證。

作為全台首座「碳權牧場」，漢寶農畜產早於2011年即看準再生能源發展趨勢，於養豬場屋頂導入太陽能發電系統。雙方多年來合作建置八件屋頂型光電案場、總裝置容量約達3.6MW，每年可穩定產出超過446 萬度綠電，預估20年可創造約4億元電費收入。

漢寶農畜產董事長陳修雄表示，當年選擇與聚恆合作的重要原因在於其率先提出「保固保修、保證發電量」雙保服務。15 年來，聚恆持續提供維運管理與技術支援，協助案場穩定運轉，隨著早期設備逐步進入汰換階段，雙方也正規劃後續升級與翻新作業。

聚恆董事長周恒豪表示，太陽能不是蓋完就結束，而是長達20年的承諾。對客戶而言，蓋得快很重要，但對聚恆而言，用得久、發電穩更重要。他指出，聚恆除提供EPC建置服務外，更透過24小時監測系統即時掌握案場運轉狀況，持續優化發電效能。同時積極布局太陽能電廠資產管理市場，針對缺乏專業維護、效能待提升或有整改需求的電廠，提供接管營運、效能診斷與升級優化等服務，協助活化綠能資產，創造長期價值。

聚恆志光漁電共生案場。圖／聚恆提供
聚恆志光漁電共生案場。圖／聚恆提供

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