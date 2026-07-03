快訊

中華郵政A7「禁坐令」未解？吹哨者踢爆新椅沒到位 緊急調椅子卻是壞的

中選會人事案又封殺 藍白再聯手「不同意」3政院補提名單

台船環海執行長出席台大國際引路人計畫工作坊 深耕離岸風電人才培育

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

台船（2208）轉投資之台船環海風電日前宣布參與臺灣大學國際引路人計畫（NTU International Mentorship Program），深耕人才培育。

台船環海此次參與台大國際引路人計畫並接迎國際實習生，是企業人才國際化策略的具體實踐。離岸風電工程本質上是亟需高度跨國協作的產業，從設計、採購、施工到安裝，每一環節均需與來自歐洲、亞洲及全球各地的技術夥伴及供應鏈緊密協作。

台船環海深知，唯有培育具備跨文化溝通能力、能在多語言環境中靈活運作的人才，方能在日益競爭的全球離岸風電市場中持續保有競爭優勢。透過與有多元國際背景的實習生合作，台船環海不僅為年輕人才開啟深入台灣海事工程產業的窗口，更藉此為企業內部注入新視角與國際能量，實現人才培育與企業發展雙贏格局。

台大國際引路人計畫致力於協助國際學生接軌台灣產業，透過師徒制實習與高階主管導師制度，培養兼具跨文化視野與國際產業實務能力的新世代人才，特此舉行工作坊並以「跨文化職場溝通與專業展現」為主題，廣邀產、官、學各界代表共同參與，執行長Javier Magro亦受邀同台分享在離岸風電領域的國際職涯視野，與參與計畫的各界代表，共同為青年人才提供國際職涯的第一手視野。

台船環海長期肩負整合本土海事工程實力與國際技術標準的任務，需要能夠跨越語言與文化界限的優秀人才共同推動產業發展，此次與台大的合作正是這份承諾的體現。

身為長期深耕台灣離岸風電海事工程產業發展與人才培育領域的本土企業，台船環海以自有之亞太最大多功能施工船舶環海翡翠輪(Green Jade) 執行多項大型離岸風場專案，為台灣能源轉型提供關鍵基礎設施支持。未來，台船環海將持續深化與學術界及國際人才培育機構的合作，吸引更多具備國際視野的優秀人才投入台灣離岸風電產業，共同驅動台灣再生能源發展。

離岸風電 台船 台大

延伸閱讀

暨南大學攜手創教育學院台灣AI運動協會 引領香港高中生跨海體驗人形機器人課程

文大首創海上研討會 搭郵輪移地學習和學術發表

台科大搶半導體、智慧製造師資 S級人才5年最高加薪600萬

航空人才校園起飛 新北攜手七所科大與航空產業培育國際人才

相關新聞

台灣日東電工投資44.83億元 高雄新廠竣工

產業園區管理局3日表示，深耕臺灣逾半世紀的台灣日東電工，今日於高雄前鎮科技產業園區舉行高雄新廠竣工典禮。台灣日東電工此次投資新臺幣44.83億元，拆除既有廠房後，重新打造地下1樓、地上5樓的廠房暨研發大樓，總樓地板面積25,205平方公尺，建置高機能材料產品生產線(PVC膠皮、PVC膠帶及電子部品膠帶)，供應全球半導體及車用一線大廠，預估每年可提升2億新臺幣營業額。

亞洲生技大會15日起跑 三大主軸打造亞洲生技產業交流及媒合第一平台

全球生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」將於7月15日至19日館盛大登場，今年大會以「亞洲創新，引領全球」為主題，希望能聚焦精準投資、AI x 藥物x 臨床試驗，以及供應鏈三大議題，邀請國際講者來台分享洞見，進而促進全球合作，打造亞洲生技產業交流及媒合的第一大平台。

H&M證實西門町店今年底熄燈　將持續尋找新據點

日前傳出瑞典快時尚品牌H&M全台最大店鋪、台北西門町店將於今年年底結束；今天H&M向中央社記者證實此事，並表示因應租約期...

搶搭北士科！北投獨棟12戶景觀宅 6.8億打包出售

北士科加速發展，讓北投、士林房市近期熱度升高，高力國際表示，近日接受委託，出售北投奇岩地區獨棟共12戶景觀住宅，基地面積達869坪，建物則有941坪，開價6.8億元，投資自用兩相宜。

星宇航空與空山基制定專屬色 權威 Pantone 量身打造

全球色彩趨勢權威 Pantone 為星宇航空與日本殿堂級藝術家空山基（Hajime Sorayama）合作的 STARLUX AIRSORAYAMA計畫制定專屬色，將空山基老師標誌性的「銀」與「金」雙色美學轉譯為本專案的核心設計語彙之一。

台中人購屋預算又拉高了！平均總價破1600萬、1年漲2成

房市表現低迷，不過住商機構統整六都實價資料，相較去年同期，包括雙北、台中、台南、高雄住宅大樓總價仍在上漲，其中台中最驚人，平均購屋總價從1370萬漲到1649萬，一年上漲279萬，漲幅多達二成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。