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海運安全月啟動 航港局提醒行動電源遵守「4不1注意」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
航港局啟動「2026海運安全月」。（航港局提供）
航港局啟動「2026海運安全月」。（航港局提供）

交通部航港局3日舉辦2026海運安全月啟動記者會，特別提醒民眾遵守「4不1注意」原則，不用未經檢驗合格的行動電源、不用外觀受損及膨脹之行動電源、不放置於行李箱中、不在高溫下使用、隨時注意行動電源狀況，須於視線可及範圍內使用。

航港局表示，為讓民眾在短時間內輕鬆掌握「出航前該做什麼、搭乘中該注意什麼」，記者會上特別邀請專業啦啦隊進行活力開場演出，透過隊員們朗朗上口的創意口號，宣導「看見潛水旗保持百米距」 、「鋰電池隨身攜帶不碰撞」、「搭船實名制提早半小時登船」 以及「正確穿戴救生衣」等搭船出航4守則。

除四大宣導主題外，航港局更呼籲大家多多透過「海運安全自願報告系統」提出建言，這是111年建置於航港局官網，具有自願、保密、非懲罰性等特質，提供一個保護通報人個人資訊的管道，讓海運從業人員、乘客及一般民眾通報可能影響海運安全的情況或事件。航港局在接獲通報後，將進行嚴謹的查證與專業的研析，針對風險因子提出改善作為，並請相關業者配合辦理，進行預防性的應處，如確有違規事實，航港局將依法處分，以提高海運安全。

另一亮點為航港局吉祥物海豚「波比（Bobby）」首度亮相！波比頭戴航港局局徽安全帽、身穿專業制服，顯示守護航安的決心，其名寓意「波濤順遂、全民保庇」，正適合擔任海運安全宣導大使，與全民共同守護藍色國土。

航港局強調，面對夏季水域活動高峰，期盼藉由「2026海運安全月」與吉祥物波比的宣導，能讓「多一份檢查用心、少一點航行危機」的觀念落實。記者會後，航港局將陸續至全臺各地辦理7場航安宣導會，加強對水域管理機關與業者之宣導，期望能提升船員應變能力與業者安全管理能力，攜手打造民眾與業者雙贏的環境，讓全民安心暢遊，享受愉快的夏日旅程。

航港局 行動電源

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