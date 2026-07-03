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傑出生技產業獎揭曉 23家企業及創新技術獲獎 創下近年新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台灣生物產業發展協會主辦的「2026 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」3日公布得獎名單。今年共計23家企業及產品技術獲獎，創下近年新高，充分展現台灣生技產業在創新研發、產業升級及國際布局上的豐碩成果，也反映台灣生技產業鏈持續成熟，正朝向全球生醫創新重鎮穩步邁進。

本屆傑出生技產業獎Taiwan BIO Awards設有四大獎項，包括「傑出生技產業金質獎」、「潛力標竿獎」、「傑出新創獎」及「年度產品創新獎」，表彰不同發展階段及不同類型的生技企業與創新成果。

榮獲「傑出生技產業金質獎」企業包括：台灣東洋（4105）、健喬信元（4114）、友霖生技（4166）、聯合骨科（4129）及益福生醫等五家；榮獲「潛力標竿獎」企業包括：永昕生醫（4726）、台灣醣聯（4168）、台寶生醫、泰合生技、永鴻生技（6936）及京冠生科等六公司。

榮獲「傑出新創獎」企業包括：安宏生醫、博蔚醫藥、普瑞默生技、昂沃生技、鉅怡智慧、及智耕創新等六家企業。榮獲「年度產品創新獎」產品／技術包括：浩鼎生技（4174）的Obrion ADC技術平台，長佳智能（6841）的放射治療器官自動勾勒系統，保生公司的伊諾來富臨床化學分析儀系列，生德奈的DolphinQ細胞代謝監測與微孔板培養系統，葡萄王（1707）的UVACO樟芝菌絲體滴粒，以及農業科技研究院的次世代生物活性原料之開發與應用。

台灣生物產業發展協會理事長劉理成表示，Taiwan BIO Awards為國內最具代表性的生技產業獎項，每年皆於BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會期間隆重頒獎，長期受到政府高度重視，也是產業界的重要榮耀。

今年獲獎名單涵蓋創新藥、生物製藥、細胞與基因治療、精準醫療、醫療器材、數位健康、AI醫療、生技製造、CDMO、精準診斷、骨科醫材、精神益生菌、智慧醫療、健康食品、再生醫療及生物農業等多元領域，呈現台灣生技產業從基礎研發、臨床應用到國際商業化的完整能量，也彰顯台灣企業持續深化全球市場布局與技術創新的競爭優勢。

劉理成指出，在全球供應鏈重組、高齡化社會及精準健康需求快速提升的趨勢下，政府積極推動健康台灣及國家韌性醫療政策，生技醫藥產業更肩負維護國人健康、強化關鍵醫療供應鏈及提升國家韌性的重大使命。台灣兼具醫療體系完善、ICT科技實力及創新研發能量，未來將持續結合AI、數位科技、生醫研發與智慧製造優勢，加速新藥、醫材及健康科技發展，打造兼具韌性與國際競爭力的生技產業，讓更多台灣創新成果站上世界舞台。

生物產協獎章委員會召集人、臺北醫學大學張文昌院士表示，「Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」旨在表彰營運卓越、創新研發及具高度成長潛力的企業與產品。今年度最終遴選出23家優秀企業及創新技術。從今年眾多參選案件中，更可看出台灣生技產業整體研發能量持續提升，新創公司快速崛起，成熟企業積極拓展全球市場，充分展現台灣生技產業蓬勃發展的活力。

張文昌表示，所有得獎單位將於亞洲生技大會（BIO Asia–Taiwan）接受公開表揚，透過「Taiwan BIO Awards Showcase」等活動向全球產業領袖、國際藥廠、投資人及合作夥伴展示創新成果。亞洲生技大會已成為亞洲最具影響力的生技交流平台之一，不僅提供技術發表與商機媒合機會，更協助企業提升國際能見度，加速鏈結全球市場與合作機會。

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