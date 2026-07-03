亞洲生技大會15日起跑 三大主軸打造亞洲生技產業交流及媒合第一平台

全球生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」將於7月15日至19日盛大登場，今年大會以「亞洲創新，引領全球」為主題，希望能聚焦精準投資、AI x 藥物x 臨床試驗，以及供應鏈三大議題，邀請國際講者來台分享洞見，進而促進全球合作，打造亞洲生技產業交流及媒合的第一大平台。

大會首日論壇部分，將以產業創新與加速投資，呼應政府健康台灣、韌性台灣政策，串連各場，以「Speed to Patients-加速上市、造福病患」為主軸，透過AI與產業鏈整合，銜接今年五大全球發展趨勢主題，涵蓋藥物設計、非臨床測試，臨床試驗、整合製造與供應鏈，以及數據驅動決策，將有助於大幅縮短生醫產品及服務開發時程並提升成功率，展現亞洲在全球創新競賽中的速度優勢。

主辦單位台灣生技產業發展協會3日表示，今年展會將匯聚22個國家、900家企業、2,300個攤位，展現台灣生技產業持續創新、積極拓展國際合作的成果。展覽產業鏈規劃23個展區，涵蓋CDMO、製藥設備與實驗室儀器、細胞治療與再生醫療、生技服務等領域，完整呈現生技產業從研發、製造到商業化的產業鏈布局。

除藥華、中裕、逸達、長聖、昱展、台新藥、友霖等推出新藥佳績外，今年更聚焦CDMO、細胞治療與再生醫療，以及製藥設備與儀器三大亮點專區，呈現全球最受關注的生技發展趨勢與最新技術成果，並促進跨域交流與國際合作。

此外，今年展會共吸引22個國家參展，其中包括澳洲、美國、加拿大、義大利、瑞士、比利時、印度、波蘭、越南、菲律賓、泰國等生技產業重點國家組成16大國家館，還有英國、中國、韓國、馬來西亞、新加坡、法國等多國企業參展。

展覽現場匯聚藥華藥、保瑞、中裕新藥、逸達、長聖生技、台康、台耀、昱展新藥、長佳智能、浩鼎、永昕、台新藥、友霖、友華、Merck、FUJIFILM、Cytiva、BD、Charles River、Lonza、Labcorp…等國際龍頭企業，展示生技醫藥、醫材、智慧製造、研發及生技服務等最新成果，全面呈現全球生技產業發展趨勢。另有經濟部、衛福部、國科會、國衛院…等八大政府主題館，與中國醫、成大、臺大、北醫、北科大…等10餘大學研機構，共同分享在生醫領域的創新進展。

大會論壇部分，將以產業創新與加速投資，呼應政府健康台灣、韌性台灣政策，串連各場，而以「Speed to Patients-加速上市、造福病患」為主軸，透過AI與產業鏈整合，銜接今年五大全球發展趨勢主題，涵蓋藥物設計、非臨床測試，臨床試驗、整合製造與供應鏈，以及數據驅動決策，將有助於大幅縮短生醫產品及服務開發時程並提升成功率，展現亞洲在全球創新競賽中的速度優勢。

目前已有百餘位重量級講員將在論壇分享，包括國際醣分子權威前中研院院長翁啟惠，發現外泌體（Exosome）運作機轉獲得2013年諾貝爾獎得主藍迪．謝克曼（Randy Schekman）教授；以及生技連續創業家及投資者與公益倡議大師魯迪．鮑爾斯（Rudi Powels）等。

在AI應用的部分，大會也邀集全球AI生醫領域重量級專家與企業來台，共同探討AI如何加速新藥研發、提升臨床成功率，重塑全球新藥研發產業鏈。大會特別邀請以AI新藥研發聞名並成功推動多項候選藥物進入臨床階段的Insilico Medicine及被譽為全球AI驅動藥物設計先驅的Schrödinger、共同探討AI如何改變傳統藥物開發模式。

除了新藥開發，AI亦正快速進入臨床研究領域。「運用AI加速臨床試驗」論壇，來自臺北醫學大學、英國倫敦帝國學院（Imperial College London）、美國Amarex Clinical Research及全球藥廠AbbVie的專家，將探討AI如何協助受試者招募、試驗啟動、資料分析及全球臨床試驗管理，提升研發效率並降低開發風險。

另本屆論壇亦聚焦如何提升非臨床研究的轉譯能力（Translatability），由國家生物模式中心邀請國際領先機構探討AI結合人源化動物模型、生物檢測與臨床前評估平台，如何提高藥物開發成功率並縮短上市時程。

另外大會也聚焦全球供應鏈，邀請國際藥廠共同探討。投資高峰論壇則邀請超過100家國內外多元特色領導投資機構與會，深入探討全球「精準投資」新趨勢，連續跨域創業家、美國 BroadVision 創辦人陳丕宏也將以「The Top Five AI Commandments（人工智慧的五大天條）」 為題發表專題演講，為本屆論壇的重要議程之一。

此外，展覽期間將舉辦超過35場參展商創新技術發表會，由國內外企業分享最新研發成果、技術突破及市場應用，展現全球生技產業最新發展。