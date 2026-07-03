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H&M證實西門町店今年底熄燈　將持續尋找新據點

中央社／ 台北3日電
圖為H&M旗艦店之前在西門町開幕畫面。H&M／提供
圖為H&M旗艦店之前在西門町開幕畫面。H&M／提供

日前傳出瑞典快時尚品牌H&M全台最大店鋪、台北西門町店將於今年年底結束；今天H&M向中央社記者證實此事，並表示因應租約期滿，經與房東雙方協商後，該店將於今年年底結束營業，未來在台還有13家店，並將持續尋找合適據點展店。

H&M向中央社記者表示，台灣一直是大中華區非常重要且極具成長潛力的市場，對台灣市場依舊充滿信心，未來將持續優化門市組合，並將在各地尋找合適的全新選址，希望能以全新面貌與消費者見面。

H&M西門町店位於台北市西門商圈，為H&M在台重要據點之一，也是H&M全台最大門市，當時更號稱是全亞洲最大旗艦店。市場人士私下指出，疫情期間重創西門商圈後，近年消費與觀光客來源持續變化，加上租金成本等因素，都影響國際服飾品牌據點布局。但H&M此次對外僅表示，關店主要是因租約期滿。

H&M於2015年進軍台灣市場，首家店設於台北微風松高，近年展店腳步趨於保守，最新據點停留在2020年開設的台北忠孝店。

觀察在台的國際快時尚品牌，日本迅銷集團旗下UNIQLO、GU近年仍持續展店，目前在台分別有72家及27家門市；西班牙快時尚品牌ZARA目前在台有7家門市，美國平價時尚品牌GAP則有16家門市。

市場人士表示，近年國際快時尚品牌在台布局已從積極展店，逐漸轉向優化門市組合，更重視單店營運效益、商圈消費結構及租金成本等因素，因此據點調整已成為常態。

西門町 H&M 中央社

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