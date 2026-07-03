無人機概念股起飛 創泓科技朝前高衝擊

行政院及在野黨各自提案的無人載具相關條例將於3日交由經濟、外交國防、財政三個委員會審查，朝野各自所提的《國防自主無人載具採購特別條例》草案，金額高達2100億元及2400億元，給予市場大量想像空間，因此今日無人機族群齊漲，創泓科技也一度攻上漲停，衝破小前高，朝歷史前高價衝擊。

創泓科技目前除了主要業務資安軟體代理外，還拓展了多項新業務，其中就包括無人機及反無人機系統，以及其C2中控平台等產品，無人機以及C2中控平台皆為創泓自行開發，反無人機設備則是代理國際大廠Sentrycs 的反制系統，皆是政府部署國防中十分重要的一環。

創泓表示，未來無人機及各種無人載具，也將會需要更加重視安全性問題，因此未來公司將會結合深耕多年的資安防護技術，為無人載具打造一座安全的防火牆，同時公司的產品生態系也將更加完整及緊密。