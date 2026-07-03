一隻犬貓年花3萬元 台灣寵物市場3年內拚破千億

毛小孩經濟當道。由農業部主辦，台經院承辦的「2026國際寵物產業論壇」昨（2）日落幕，總計論壇實體及線上參與人次累計達近1,200人。台經院指出，我國犬貓飼養數量已突破300萬隻，且每隻犬貓年平均花費逾3萬元，預估未來三年內整體寵物市場規模有望突破1,000億元，產業發展潛力無窮。

寵物食品成為市場成長的核心引擎。台經院研究七所組長劉依蓁指出，2025年我國寵物市場規模已超過815億元，其中寵物食品占比最高，達到55%，且年複合成長率近兩年超過10%，顯著高於整體寵物產業的6%，顯示飼主需求正快速朝向高附加價值發展，除了價格考量，營養組成與寵物健康安全更成為選購關鍵。

著眼於產業升級與接軌國際，政府正積極推動法制化管理。農業部動物保護司長江文全表示，農業部2024年9月已預告「寵物食品管理法」草案，期望在滿足飼主需求與提升產業競爭力的雙重面向下，推動與國際接軌的科學化管理制度。此次論壇凝聚的國際發展經驗與產業共識，將納入研訂後續配套法規的參考，期盼以堅實的科學實證基礎，使法制推動與產業升級相輔相成。

針對法規的具體走向，農業部動物保護司寵物管理科長宋念潔說明，政府的管理架構將由後市場端監控，大幅延伸至源頭管理，包含強化寵物食品原料、產製場所、輸入查驗、標示宣稱及風險回收等相關制度，並藉由透明審查與現代化科學治理，促進寵物食品安全。

國際專家與學者也在會中針對在地化發展提出建言。中興大學動物科學系名譽教授余碧及多位國際專家皆點出，台灣可透過蒐集在地化營養數據建立科學化資料庫，結合在地氣候環境條件理解寵物的實際需求。同時，韓國與日本代表也建議，產官學研可跨國合作開發具亞洲特色或台灣特有原料，如中藥草、益生菌等創新應用，建立符合國情的本土寵物營養評估標準。

台經院副院長周霞麗強調，台經院將以智庫角色協助農業部推動寵物食品產業發展，期透過國際交流，共同推動台灣寵物食品科研、人才培育及產業創新，創造具國際競爭力的幸福寵物產業。