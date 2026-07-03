聚隆集團三箭齊發加速轉型 聚茂生技搶攻毛孩健康商機

聚隆（1466）集團近年積極推動轉型升級，除持續深耕高性能複合材料外，也同步跨入無人機、AI高階材料及寵物生技等高成長產業，打造集團未來新的成長動能。7月3日至6日台北寵物用品展中，聚茂生技更推出全台唯一體重管理軟咀嚼錠，搶攻毛孩健康商機。

這次展覽最大亮點，為Ab寵物全新推出犬、貓適用的體重管理保健新品「Ab®汪關健啵啵嚼軟Q錠－體重管理－犬用」及「Ab®喵關健呼嚕嚕軟Q錠－體重管理－貓用」。近年隨著室內飼養比例提高、活動量減少、飲食精緻化及零食攝取增加，犬貓過重問題逐漸受到獸醫與飼主重視。

根據農業部最新公布的全國家犬、家貓飼養調查結果，全台家貓數約174萬隻，首度超越家犬146萬隻，不僅反映國內飼養型態持續改變，也帶動犬貓日常保健需求快速提升，預防保健與健康管理已成為現代飼主照護毛孩的重要趨勢。

看準毛孩健康管理市場的成長潛力，聚隆（1466）集團旗下聚茂生技7月3日至7月6日參加「2026展昭台北寵物用品展－經典場」（攤位K1208），旗下品牌Ab寵物（汪關健、喵關健）將展出保健粉、機能型軟咀嚼錠、高蛋白鮮肉零食及寵物用品等完整產品線，並首度發表全台唯一軟咀嚼錠劑型體重管理保健新品，展現聚茂生技持續深耕寵物健康管理市場的創新研發實力。

聚茂生技總經理賴明毅表示，隨著毛孩逐漸成為家庭的重要成員，飼主對寵物健康的照護觀念，已從疾病治療逐步提升至預防醫學與健康管理，市場需求也由單一機能保健，朝向更全面、更精準的健康管理發展。聚茂生技持續投入產品研發，希望透過國際專利原料、獸醫專業及營養科學的整合，打造兼具科學、安全與高適口性的保健產品，協助飼主更輕鬆地將健康管理融入毛孩日常生活。

賴明毅指出，此次展出的保健粉系列依不同健康需求規劃三大產品線，包括導入美國專利Grow全天然食物型態營養素，主打機能賦活、營養吸收及進階照護，並推出犬用關節靈活保健及貓用腎臟泌尿保健產品的「臻寵系列」；結合美國專利Bio5古菌複合物與美國專利Grow全天然食物型態營養素，推出關節保健粉、皮膚毛髮保健粉及全營養保健粉的「真愛系列」，提供關節、皮膚毛髮及全方位營養補充；以及秉持「高品質也能輕鬆入手」理念打造的「珍心系列」，推出犬用超級複合益生菌及貓用皮膚亮毛保健粉，以專利配方、高品質原料及合理價格，降低飼主進入保健市場的門檻，讓更多毛孩都能享有優質的日常健康照護。

此次新品以美國專利Bio5古菌複合物為核心，結合機能營養配方，協助支持新陳代謝、提升飽足感及維持健康體態。相較於傳統粉劑、膠囊或液態產品，軟咀嚼錠劑型兼具高適口性與便利餵食特性，能提升毛孩接受度，也降低飼主日常餵食負擔，讓體重管理更自然融入毛孩的日常健康照護。

Ab寵物機能型軟咀嚼錠系列除體重管理新品外，亦推出犬用關節保健及貓用情緒舒緩產品，未來並將持續開發機能性配方（如護眼等），讓飼主可以彈性搭配保健粉、高蛋白鮮肉零食及寵物用品，共同建構完整的毛孩健康管理產品線，滿足不同生命階段及多元健康需求。

目前Ab寵物已同步布局線上與實體銷售通路，線上包括Ab寵物官方網站、momo購物網、蝦皮購物、PChome 24h購物、博客來及松果購物；實體則進駐東森（2614）寵物、魚中魚、好狗運、歡喜寵物、咕咕雞寵物生活館、風車寵物、愛貓園、寶雅、丁丁藥局、全聯福利中心、萬家福、美廉社、OK超商，並將陸續於愛買上架，提供消費者更便利、多元的選購體驗。各通路販售品項將依各通路及門市實際販售情形為準。

（聚茂生技/提供）