買房送台積電股票！「睿馥君和」購屋完成簽約即贈

高房價時代，如何兼顧成家夢想與資產增值，已成為許多購屋族最關心的課題。睿馥建設位於北屯建案「睿馥君和」，近期推出限時「買房送台積電股票」活動，凡於活動期間完成購屋簽約者，將依據購買戶別之不同，按比例獲贈200至300股台積電股票。

業者說，這不是抽獎、也不是折抵房價，而是完成簽約即可享有的專屬購屋禮，希望透過創新的購屋回饋機制，讓消費者在置產的同時，也能同步擁有房產與台積電股票兩項資產，打造兼具居住與增值的全新購屋模式。

睿馥建設董事長朱思中表示，現代人購屋已不再只是滿足居住需求，更重視家庭資產配置與長期財務規劃。尤其近年全球經濟環境快速變化，消費者對於資產保值與增值的需求更加明顯，因此公司特別推出「購屋送台積電股票」活動，希望讓購屋者在擁有幸福居所的同時，也能同步分享台灣科技產業的成長成果。

朱思中指出，過去購屋優惠多以家電、裝潢、家具等實體贈品為主，這次則跳脫傳統思維，改以台灣最具代表性的企業股票作為購屋回饋，希望讓每位完成簽約的消費者，不只是買到一間房子，更同步持有具有全球競爭力企業的股權，讓「成家」與「理財」一次完成。

朱思中表示，此次活動並非抽獎，而是符合活動資格並完成購屋簽約者，即可依活動辦法獲贈台積電股票，希望藉由房產與股票兩項不同屬性的資產配置，協助消費者建立更完整、更穩健的家庭財富基礎，也讓購屋不只是生活選擇，更成為布局未來的重要開始。

近年受到通膨、股市及房市循環影響，市場已逐漸從單一投資轉向多元資產配置思維。過去不少民眾常在「買房」與「投資股票」之間做選擇，如今睿馥建設率先提出「房產＋股權」雙資產概念，希望讓消費者不必二選一，而是在完成成家夢想的同時，也同步佈局世界級科技企業，創造更完整的資產配置策略。

位於台中市北屯區軍和街的「睿馥君和」，基地座落東山、軍功生活圈核心地段，規劃26至37坪二至三房產品，鎖定首購、首換及小家庭客層。周邊擁有建功國小、東山完全中學、建功公園等完善生活機能，鄰近東山商圈、軍功商圈及74快速道路，不論通勤、就學或休閒生活都非常便利，兼具成熟生活圈與未來發展潛力。

台中市建築經營協會市調委員會主委白洪章表示，近年消費者購屋考量已不再只看價格與地段，而是更加重視整體價值與未來資產配置。過去建商多提供家電、裝潢或管理費等優惠，而具有投資價值的回饋方案相對少見。

此次睿馥君和推出購屋贈送台積電股票，不僅創造市場話題，也反映新世代購屋族對於「成家＋理財」雙重需求的轉變，成功將建築價值延伸至家庭資產管理的新思維。

隨著台中重大交通建設持續推進，以及產業聚落帶動人口持續移入，北屯區已成為台中最受矚目的住宅熱區之一。白洪章分析，兼具成熟生活機能、交通便利及發展前景的北屯，在自住與置產市場皆具有高度競爭力，而具備創新資產配置概念的購屋方案，更有望吸引首購族與年輕家庭高度關注。

朱思中說，一間房子，可以陪伴一個家庭數十年；一張優質股票，則有機會陪伴家庭持續累積財富。房子代表生活的安定，股票代表未來的希望，真正成熟的資產配置不是二選一，而是同步擁有。

他強調，「買房賺增值、股票漲付房貸」正是此次活動最核心的理念，希望讓每一位購屋者在完成成家夢想的同時，也能為家庭未來建立更穩健、更具成長性的資產基礎。

睿馥君和規劃26至37坪二至三房產品，以高品質建築規劃吸引首購、首換及成家族群關注。業者提供

睿馥建設提出「房產＋股權」雙資產配置理念，讓成家與理財同步完成。業者提供