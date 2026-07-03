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搶搭北士科！北投獨棟12戶景觀宅 6.8億打包出售

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北投奇岩地區獨棟共12戶景觀住宅，開價6.8億元出售。圖／業者提供
北投奇岩地區獨棟共12戶景觀住宅，開價6.8億元出售。圖／業者提供

北士科加速發展，讓北投、士林房市近期熱度升高，高力國際表示，近日接受委託，出售北投奇岩地區獨棟共12戶景觀住宅，基地面積達869坪，建物則有941坪，開價6.8億元，投資自用兩相宜。

高力國際資本市場及投資服務資深董事林昇恒指出，輝達、仁寶等國際科技企業及高階研發團隊進駐北士科，為士林、北投地區帶來穩定的外商主管、外籍工程師及國際人才長期住宿需求，進一步強化區域住宅市場基本面。

他表示，士林北投本來就具備台北市少見的國際化生活環境，區內擁有台北美國學校、台北歐洲學校及日僑學校等國際教育資源，長年吸引外籍家庭、外交人員及跨國企業派駐主管聚居，形成成熟的國際社群與生活圈。

此外，區域內坐擁榮總、振興醫院、新光醫院等大型醫療資源，並擁有天母商圈、北投石牌生活圈及豐富綠地環境，可滿足高所得族群對居住品質的要求。

林昇恆表示，國際企業進駐帶來的高薪就業人口，將優先反映在租賃市場需求，包括高品質住宅、服務式公寓及中大型家庭住宅等產品，都有機會受惠於外派家庭及專業人才的長期租住需求。

在科技產業聚落、國際學校資源與成熟生活機能三大利多支撐下，士林北投正逐步發展為台北重要的國際人才居住聚落，未來有望持續吸引外商高階主管及外籍工程師定居，為區域住宅市場注入長期且穩定的成長動能。

以全球其他科技園區經驗來看，人才進駐通常先推升租金，再逐步反映到房價，北士科目前的住宅房價已超過每坪140萬，但租金仍趕不上房價上漲的速度。

高科技產業人才及外派高階主管由於工作地點與永居處所的不同，通常派駐台灣只會選擇租賃住宅，因為生活習慣的因素及考量家庭需求，又以中低密度開發的住宅為首選。

因此北投因為都市計畫限制與天然景觀形成等利多，將成為日後外籍高端人才最理想的聚居地。高力國際認為隨著租賃需求的增長，勢必租金的增長態勢將成為必然。

林昇恒表示，北投奇岩地區屬大屯山系，鄰近北投溫泉，又擁有丹鳳山/軍艦岩等萬頃森林景觀，難得有獨棟景觀住宅釋出。高力國際受業主委託獨家出售的北投奇岩景觀住宅，就適合高淨值資產家族傳承投資，以及能滿足北士科高端科技外派人才租賃需求。

北投 北士科 仁寶

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