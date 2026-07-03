星宇航空與空山基制定專屬色 權威 Pantone 量身打造

全球色彩趨勢權威 Pantone 為星宇航空與日本殿堂級藝術家空山基（Hajime Sorayama）合作的 STARLUX AIRSORAYAMA計畫制定專屬色，將空山基老師標誌性的「銀」與「金」雙色美學轉譯為本專案的核心設計語彙之一。

「這一次我們不只是在調色，我們是在調光。」Pantone 色彩研究所副總裁Laurie Pressman指出：「透過特殊配方，所有可見的閃光顆粒都被去除，達到了接近液態的平滑度。體現出一種未來的高雅感，而非傳統的金銀炫耀，而是一種沉靜的自信、精準、優雅且具備科技的洗鍊感。」

由 Pantone 攜手 Airbus 與德國頂尖塗料品牌 Mankiewicz，共同探索色彩、光線與航空工藝之間的嶄新可能，透過專屬色彩的開發與創新塗裝技術，將科學、藝術創作與航空工程融合，以前所未見的工藝方式詮釋「光」與「色彩」，讓機身成為光影變化的載體，打造兼具飛航安全與極致美學的空中鉅作。

此次計畫歷時三年籌備，最大挑戰來自於如何在航空規範與材料限制之下，於機身重現空山基作品中標誌性的冷冽金屬質感。由於 A350-1000 機身結構、碳纖維材質特性以及防雷與安全規範，傳統鏡面金屬塗裝在技術上幾乎不可行，「如何以色彩塗料呈現金屬光澤」成為研發核心。團隊運用高濃度雲母顏料帶有的光澤突破既有限制，歷經多輪技術驗證與色彩調校，針對機身色調進行超過十次以上的反覆校正，終於成功獲得空山基老師的首肯，打造出專屬於星宇航空的 AIRSORAYAMA Silver與AIRSORAYAMA Gold飛機。

在不影響航空安全的前提下，合作團隊採用多層次噴塗工藝，力求在視覺效果與飛安標準之間取得平衡。整體塗裝工序由 16 位專業技師協作完成，歷時 20天精密施工，使塗層在不同光線角度下呈現出類似液態金屬般的流動光澤與深度變化，終於讓藝術設計得以完整呈現在機身之上。從色彩開發、材料實驗到最終上機塗裝，每一個環節皆需同時滿足航空工程標準與視覺藝術精準度。

AIRSORAYAMA不僅是飛機塗裝的改變，更是一場跨領域的共同創作實驗，星宇航空透過與空山基及國際合作夥伴的協作，嘗試在嚴謹的航空工業體系中，引入藝術與色彩設計思維，展現突破框架的品牌精神，以及希望為航空產業帶來更多可能性的初衷。