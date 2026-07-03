台中人購屋預算又拉高了！平均總價破1600萬、1年漲2成

房市表現低迷，不過住商機構統整六都實價資料，相較去年同期，包括雙北、台中、台南、高雄住宅大樓總價仍在上漲，其中台中最驚人，平均購屋總價從1370萬漲到1649萬，一年上漲279萬，漲幅多達二成。

另外在公寓部分，各都大多呈現下修，但台中公寓成交總價也逆勢上揚，年漲3%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，大樓平均成交總價上揚，不一定代表房價上漲，可能是新屋成交較多，也可能是購屋人買坪數較大的房子。

但可確定的是，總價上揚，顯示區域民眾的購屋預算提高，也代表購屋人負擔能力提升。

根據住商不動產統計，和去年同期相比，六都「華廈」產品，總價全數呈現成長，其中台中市更年增達10%。

住宅大樓則表現更為強勢，也以台中市年增20%居冠，新北市也成長突破一成，高總價的台北市住宅大樓產品年增率仍達7%，六都中僅桃園微幅修正。

另外在公寓方面，也以台中表現最強，年漲幅3%，其次為北市年漲1%。其餘四都則呈現走跌，並以台南市公寓產品平均總價跌幅達10%最多，高雄市老公寓平均總價也有5.9%的跌幅。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，台中市受惠市區更新與自住需求支撐，加上區域重劃區眾多，新大樓推陳出新，購屋總價也不斷提升，而與電梯物件相比，都會區公寓產品價格更具競爭力，因此也呈漲勢。

徐佳馨表示，歷經多波打房，房市已不再是全面普漲，轉向個案表現，產品與區段重要性持續提高，其中具電梯與管理的嶄新住宅，總價更顯高昂，如北市電梯大樓平均總價逾四千萬元，已非一般家庭所能應付。

不過，如此總價仍具韌性，顯示市場趨冷之際，資金更重視保值性與轉手性，在信用管制措施未鬆綁下，預期市場仍將維持量縮價穩格局，購屋人除考量預算，更應重視地段條件、生活機能及區域發展性，才能兼顧居住品質與資產未來價值。