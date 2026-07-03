歷時3年研發！ 星宇航空攜空山基打造AIRSORAYAMA專屬塗裝

星宇航空攜手日本殿堂級藝術家空山基（Hajime Sorayama）推出「STARLUX AIRSORAYAMA」計畫，並邀請全球色彩權威Pantone打造專屬色彩，將空山基標誌性的「銀」與「金」金屬美學，轉化為此次彩繪機的核心設計語彙，結合色彩科技、藝術創作與航空工程，打造兼具飛安與美學的全新機身塗裝。

Pantone色彩研究所副總裁Laurie Pressman表示，此次開發並非只是調整色彩，而是「調整光線」。團隊透過特殊配方去除所有可見的閃光顆粒，使塗料呈現接近液態金屬般的平滑質感，展現沉穩、自信且富有科技感的金銀色澤，突破傳統金屬色彩強烈反光的視覺印象。

此次專案由Pantone攜手Airbus及德國航空塗料品牌Mankiewicz共同合作，探索色彩、光線與航空工藝的全新可能。透過專屬色彩開發及創新塗裝技術，將科學、藝術與航空工程相互結合，讓飛機機身成為光影流動的載體，展現前所未見的視覺效果。

星宇航空表示，整項計畫歷時3年籌備，最大挑戰在於如何於航空安全規範及材料限制下，重現空山基作品標誌性的冷冽金屬質感。由於A350-1000機身採用碳纖維複合材料，且須符合防雷及飛航安全要求，傳統鏡面金屬塗裝幾乎無法實現，因此團隊改以高濃度雲母顏料模擬金屬光澤，歷經超過10次色彩校正與技術驗證，最終完成專屬的「AIRSORAYAMA Silver」及「AIRSORAYAMA Gold」塗裝，並獲得空山基認可。

為兼顧飛安標準與藝術表現，團隊採用多層次噴塗工藝，由16名專業技師耗時20天完成整架飛機塗裝，使機身在不同光線角度下呈現如液態金屬般流動且富有層次的光澤效果。從色彩開發、材料測試到最終噴塗，每一道工序皆須同時符合航空工程規範與藝術創作要求。

星宇航空指出，「AIRSORAYAMA」不只是一次飛機塗裝計畫，更是一場跨越藝術、設計與航空工程的創新合作。透過與空山基及國際夥伴共同研發，期望突破航空產業既有框架，將藝術創意融入飛航體驗，展現品牌持續創新、追求極致美學的精神，並為航空產業開創更多跨界合作的可能。