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北士科帶動商機！北投洲美社宅店舖招商 7月31日開標

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
北投區洲美社宅位置。北市都發局提供
北投區洲美社宅位置。北市都發局提供

北投洲美社會住宅將公開招租1戶店舖，台北市政府都市發展局將於7月31日首次開標，即日起開放有意經營業者預約看屋，盼引進商家進駐，提升社區生活機能。

都發局表示，此次招商店舖位於北投區福美路236號，屬於洲美社會住宅支援型商業服務設施。業者若有意投標，可先向都發局預約，再到現場參觀，開放時間為每日上午10時至12時、下午2時至4時。

都發局指出，洲美社宅位於北投區洲美社區內，周邊已形成獨立生活圈，對外可銜接捷運淡水信義線芝山站、明德站，以及洲美快速道路、承德路等主要交通幹道，交通便利。隨著北投士林科技園區持續發展，洲美社區人口與生活需求逐漸增加，商業服務仍有發展空間，具備不錯的經營潛力。

都發局表示，希望透過招商引進商業服務，提供居民更便利的生活機能，同時活絡社區商業發展，邀請有意經營的業者踴躍參與投標。

此次店舖共規劃4次開標，時間分別為7月31日、8月31日、9月30日及11月2日。投標書表可至都發局南門辦公室住宅企劃科免費索取，也可至都發局網站下載，並須於各次開標日前一個上班日下午5時30分前，以掛號或快捷方式寄達。

北投區洲美社宅外觀。北市都發局提供
北投區洲美社宅外觀。北市都發局提供

社會住宅 北士科 北投

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