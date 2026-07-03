打房後勝負揭曉？六都大樓持續飆漲 公寓現修正、台南跌最慘

房市上半年表現低迷，不過六都各類物件價格是各有漲跌。住商機構統整六都實價資料，相較去年同期，六都中有四都的住宅大樓產品，平均總價增幅顯著；反觀公寓則表現較屬低迷，六都中僅台北、台中公寓房價維持微漲。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，自央行打房以來，購屋人出手愈趨保守，而在房市低迷之際，更顯住宅大樓保值性，至於傳統公寓則面臨嚴峻的考驗。

觀察數據，六都上半年公寓平均成交總價較屬低迷，僅台北、台中仍有1.2%、3.3%的微幅漲勢，至於其餘四都則呈現盤整，並以台南市公寓產品平均總價跌幅達10.1%最多，另外高雄市老公寓平均總價也有5.9%的跌幅。

賴志昶分析，公寓普遍具有屋齡高、無電梯、無管理等劣勢，尤其在限貸氛圍之下，銀行審核貸款趨嚴，使其價位也受到影響；而南二都幅員廣大，部分若非都會區的公寓產品，物件狀況多屬不佳，縱使有低總價優勢，在房市寒流之際，價格自然進入盤整期。

不過，蛋黃區核心區如台北市，由於土地稀缺、改建潛力高，使其仍能支撐價格；至於台中市，則受惠於市區更新與自住需求支撐，加上區域重劃區眾多，新大樓推陳出新，但與電梯物件相比，都會區公寓產品價格更具競爭力，使其仍有一定抗跌力道。

相較之下，電梯產品房價表現穩健許多。根據統計，六都華廈房價全數呈現成長，其中台中市更年增達10.2%；住宅大樓則表現更為強勢，其中台中市年增20.3%居冠，新北市也成長突破一成，高總價的台北市住宅大樓產品年增率仍達7.1%，六都中僅桃園微幅修正。

賴志昶認為，華廈與大樓房價表現也普遍優於傳統公寓，主要原因有二，一是市場買盤以年輕首購為主，此類客群較關注居住品質，因此具備電梯、物業管理及屋齡較新的產品，自然較具吸引力；二是現階段市場仍處寒冬，有限買盤明顯集中於條件較佳的物件，其中都會區的華廈與大樓更顯其房價支撐力。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近期房市遭逢巨變，已不再是全面普漲，轉向個案表現，產品與區段重要性持續提高，其中具電梯與管理的嶄新住宅，總價更顯高昂。

如北市電梯大樓平均總價已逾四千萬元，非一般家庭所能應付，惟其價格更具韌性，顯示市場趨冷之際，資金更重視保值性與轉手性，尤其未來在信用管制措施未鬆綁之下，預期市場仍將維持量縮價穩格局，購屋人除考量預算，更應重視地段條件、生活機能及區域發展性，才能兼顧居住品質與資產未來價值。