萬大線通車倒數 賴正鎰：「返北族」回流、萬華出現追價

鄉林（5531）不動產指出，原本萬華房價比中永和低，但前年第2季開始出現追價現象，根據實價登錄資料顯示，萬華區最近一年新預售案房價明顯追漲，像是靠近台北車站區域的新案，最高價已經上看150萬元；龍山寺靠近中正區的新建案房價，每坪最高單價也已經站上120萬元。

鄉林集團董事長賴正鎰分析，台北市政府近年積極推動西區門戶計劃，商辦與住宅需求提高，加上西門町商圈區的生活機能完備，聯外交通便捷，萬華區受惠外溢效應，特別是捷運萬大線將完工，周邊房價跟著水漲船高。

他表示，南萬華地區靠近中正、西門與北市黃金核心的地緣位置，在城市更新帶動下，區域風貌逐漸轉型，吸引不少置產族重新估算南萬華的購屋價值。

鄉林不動產研究室指出，台北市南萬華與新北市中、永和僅隔一條新店溪，過去中和、永和地區因房價相對親民，且擁有中和新蘆線和新北環狀線的雙捷運紅利與生活便利性，吸引不少台北居民跨溪移居。然而多年來中永和的房價連續上漲，住宅與人口過度密集，也讓許多住戶深感透不過氣來。

如今，南萬華等來了好消息，「萬大-中和-樹林線（萬大線）工程」第一期的「萬大中和線」，從中正紀念堂站經中和到土城莒光站，目前全線機電系統與列車皆已展開動態與實車測試，預計2027年底完工通車後，從中和高中至中正紀念堂僅需約14分鐘，可說是進入通車的最後倒數階段，潛在的房市價值看漲。

萬大樹林線第二期「土城--樹林線」工程也已於去年12月開工啟動，將來全線完工後，將可滿足台北市中正區、萬華區及新北市土城區、板橋區、樹林區、新莊地區間的旅運需求，包括在新蘆線、板土線、松山新店線、淡水信義線等銜接轉乘，擴大捷運系統的服務範圍，變成一個雙北捷運環狀路線。

日前剛通車試營運的新北市「三鶯線」，更可往北接萬大線，往南銜接到桃園捷運綠線與棕線，串連成「北北桃捷運生活圈」，而這也是南萬華區域新價值，感覺一切都即將實現，而不再只是規劃的夢想。

鄉林不動產表示，南萬華西園地區，也有多家開發商在環河南路及萬大捷運沿線積極推案，房價已在上升階段，核心區域萬大路、西園路二段、青年公園一帶，尤其是鄰近「LG03廈安站」和「LG04加蚋站」是萬大線經南萬華進入北市蛋黃區中正區與西門商圈的前哨站，追漲動能強勁，買盤開始卡位。

賴正鎰分析，過去大家感嘆台北居大不易，購屋人口紛紛流向新北市，但在捷運萬大線加持下，串聯台北市中正區、萬華區至新北市中、永和的距離將大幅縮短，將實現「半小時生活圈」，沿線房市熱度持續增溫。

尤其是自住置產族將南萬華視為入主台北市黃金門牌的進場捷徑，挾著基期低的優勢，反過頭來吸走新北高端外溢買盤，出現「買回台北市」的聲音，形成一股「逆向北漂」回流潮。

鄉林不動產研究室指出，受中永和房價過度推升與屋齡結構老化影響，近期看屋客層出現明顯轉向。原本以新北市中和、永和地區為主的首購與小家庭買盤，正逐步轉往南萬華尋找替代選項；在萬大線建設話題、萬華車站周邊改善與都更量體增加帶動下，南萬華成為2026年台北市最受關注的補漲區域。

有開發商發現不少買家認為中永和中古公寓成交價格普遍落在每坪70～80 萬元，但屋齡多達40、50年；部分買方在比較產品條件後，開始重新評估「與其在新北購買高齡住宅，不如回到台北市尋找安全係數較高且設施更完善的住宅產品」。