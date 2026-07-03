旺旺友聯推「悠遊型」旅平險 針對郵輪旅行為設計基礎

隨著暑假旅遊旺季到來，郵輪旅遊熱度持續攀升，帶動旅遊保險需求朝向更符合旅遊情境的方向發展。看準郵輪旅遊市場商機，旺旺友聯推出適用於郵輪旅遊的「悠遊型」旅平險，針對郵輪旅行特性強化意外傷害及海外醫療保障，協助旅客降低海上旅程可能面臨的風險。

旺旺友聯表示，郵輪旅遊與航空旅行的行程型態明顯不同，旅客登船後多數時間都在船上活動，行李也會隨旅客一同運送至船上，再於艙房或指定地點領取，不需經歷航空托運、轉機或不同航站間轉運等流程，因此旅平險設計也應依據郵輪旅程特色進行調整。

旺旺友聯指出，「悠遊型」旅平險以郵輪旅行常見風險為設計基礎，將保障重點放在旅途中較容易發生的意外事故及海外醫療需求。考量旅客可能因船體晃動、甲板濕滑、上下樓梯，或參與船上娛樂設施及岸上觀光活動而發生意外，因此商品除提供意外傷害保險及傷害醫療保障外，也納入海外突發疾病醫療保障，並涵蓋法定傳染病相關醫療費用。

旺旺友聯表示，若旅客於海外因意外事故或突發疾病需要就醫，可透過相關保障減輕醫療費用負擔，降低突發事件對旅程及財務造成的衝擊，讓旅客能更安心享受海上假期。