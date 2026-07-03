藥華藥新藥Ropeg 獲加拿大PV藥證 完成北美佈局 營運再添動能

藥華藥（6446）3日宣布，新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）獲加拿大衛生部（Health Canada）核准用於治療真性紅血球增多症（PV），預計於數週內正式在加拿大上市。

Ropeg已於2021年獲美國PV藥證，今年再獲加拿大核准，彰顯藥華藥完成北美PV市場佈局，擴大全球商業版圖，為公司營運及長期成長增添新動能。

PV為骨髓增生性腫瘤（MPN）的一種，需要長期的治療與照護。根據市場研究推估，加拿大約有1.7萬名PV患者，目前臨床治療選項包括放血、愛治膠囊（HU）、干擾素及JAK2抑制劑等。

Ropeg正式獲加拿大PV藥證可望滿足加拿大PV病患的迫切醫療需求，並進一步提升藥華藥於北美MPN市場的競爭力及影響力。

藥華藥執行長林國鐘表示，非常高興Ropeg獲加拿大衛生部核准用於PV，也讓Ropeg全球商業化版圖更加完整。加拿大是全球重要的醫藥市場，期待與加拿大血液科醫師及相關醫療夥伴密切合作，讓Ropeg惠及更多加拿大的MPN患者。

加拿大骨髓增生性腫瘤研究組織（Canadian Myeloproliferative Neoplasms Group）主席Shireen Sirhan醫師表示，PV需要長期且持續的疾病管理，以降低併發症風險並控制疾病症狀。

他指出，Ropeg獲加拿大核准用於PV，對醫師及患者而言都是令人振奮的重要進展。加拿大MPN醫療社群長期期待有正式核准用於PV治療的干擾素藥物，Ropeg的上市將提供新的治療選擇，協助醫師制定更個人化的治療策略，也反映PV治療持續朝向更精準、更以患者為中心的方向發展。

Ropeg為藥華藥完全自行研發生產的新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球約50個國家核准用於PV，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場，各地患者用藥人數持續穩定成長。此次取得加拿大PV藥證，不僅完成北美市場最後一塊拼圖，更提升Ropeg於全球主要PV市場的覆蓋率。

此外，Ropeg已於2025年第1季獲加拿大衛生部納入「專案核准進口與銷售藥品清單」（List of Drugs for Exceptional Importation and Sale），反映加拿大醫療體系對Ropeg臨床價值的高度肯定，以及當地市場對創新PV治療方案的高度需求，亦為Ropeg正式於加拿大上市銷售奠定良好基礎。