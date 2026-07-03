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漢來日月行館 強打山湖旅居

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
漢來日月行館「盛夏山湖旅居」受企業人士歡迎。漢來／提供
漢來日月行館「盛夏山湖旅居」受企業人士歡迎。漢來／提供

被譽為全台最頂級湖畔度假飯店的漢來日月行館，地處海拔高度約750公尺的日月潭，夏季平均氣溫較西部平原低約5至8度，避暑優勢引人入勝。近期推出「盛夏山湖旅居」一泊二食專案備受企業界歡迎。

漢來日月行館指出，今夏推出年度企劃「2026 盛夏山湖旅居」，以「高地避暑」為核心，讓旅人住進這座靜奢的「池畔美術館」，透過空間、餐飲與體驗設計，將山嵐、湖光與南投風土旬味，交織成避暑記憶。

作為日月潭最頂級的度假飯店，漢來日月行館以「池畔美術館」為品牌意象，今年夏季企劃延續品牌「靜奢（Quiet Luxury）」精神，並以「空間價值、風味價值與體驗價值」重新詮釋盛夏旅程。「盛夏山湖旅居」以「避暑、靜奢、山湖、風土」四大主軸展開，邀請旅人暫時離開城市高溫，在被譽為「池畔美術館」的空間中，重新感受夏天應有的從容與寧靜。

漢來日月行館以精緻餐飲設計，打造專屬於日月潭盛夏的五感餐桌。主廚團隊以百香果、鳳梨、水蜜桃、香蕉、火龍果等南投當令水果入菜，結合馬告、愛玉、桂竹筍、香菇及高山茶等山林旬味，展現南投風土特色；同時嚴選果乾作為夜床禮，並推出「百香果採果」、「苔球植栽手作」及「茶屋夏季茶席」等限定體驗，讓旅人親身收藏專屬於南投的夏日記憶。

此外，漢來日月行館同步推出限定「盛夏甜點月曆」，七月推出「阿露絲哈密瓜蛋糕杯」、八月推出「單桶雪莉12年麥卡倫威士忌巧克力蛋糕」，九月則推出「焦糖布丁大福麻糬」，為旅程增添不同季節風味。旅人走進日月潭池畔美術館，在山嵐、湖光與風土交織的靜奢空間中，收藏值得被記憶的盛夏旅居。

日月潭 美術館 南投

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