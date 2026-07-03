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愛買鬆口 不排除發展超市 尋找機會以新店型擴大客層

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
國內超市市場再添新變數。示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場
國內超市市場再添新變數。示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場

國內超市市場再添新變數。遠百集團（2903）旗下量販品牌愛買昨（2）日首度鬆口，不排除未來跨足社區型超市。隨著大型量販展店成本攀升、消費需求轉向高頻率、小量採買，遠百若正式投入超市市場，將與統一、全聯兩大零售集團正面交鋒，超市零售競爭可望再升溫。

愛買營運長姚偉昱昨日出席活動時表示，未來不排除發展超市店型，以進一步強化營運表現。遠百集團副董事長徐雪芳也指出，相較於大型量販，超市更符合目前消費型態，近年大型量販賣場投資成本持續提高，消費需求則逐漸轉向超市，因此集團將持續觀察市場變化，尋找適合的發展機會。

市場人士分析，遠百旗下雖已擁有高端超市City'super，且目前共有八家門市，主要設點於遠東體系百貨商場，鎖定高消費客群；若愛買未來另行發展社區型超市，將可補足平價、大眾市場版圖，有助擴大客層，搶攻日常採買商機。

事實上，近年各大零售集團皆積極布局社區型通路。統一集團完成萬家福量販事業整合後，目前旗下超市品牌「樂家康」擁有221家據點，另還有15家高端超市Mia C'bon，今年也入股日系超市LOPIA，目前全台已有11家門市，形成涵蓋平價至高端的完整超市布局。

另一零售龍頭全聯則持續深化社區布局，目前仍為國內市占率最高的超市業者，透過高頻日常採買結合一次購足需求，提升通路滲透率。全聯董事長林敏雄日前表示，今年展店目標仍維持淨增40至50家門市。

愛買 超市 遠百

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