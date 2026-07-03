工具機業攻無人機大餅

台美合作催生無人機新商機。台中市政府與美國在台協會（AIT）共同舉辦的「2026台中無人機產業與海外商機論壇」昨（2）日登場，AIT首度將無人機列為台美三大優先合作領域之一。包括無人機相關業者在內，工具機業者積極參與，喊出「打造無人機合作平台」。

AIT處長谷立言表示，無人機是「足以改變遊戲規則的重要契機」；台中市長盧秀燕則喊出攜手打造台灣「下一座護國神山」。

法人認為，在政策支持、台美合作及低空經濟帶動下，雷虎（8033）、漢翔、富田，以及上銀、大銀微系統、東台、亞崴、高鋒等供應鏈，可望受惠新一波商機。

谷立言表示，台美未來將聚焦機器人與具身人工智慧（Embodied AI）、自動化協助美國再工業化，以及無人機三大合作方向。其中，無人機的重要性「一點也不亞於前兩項」，除帶來龐大商機，也有助提升台灣安全，並強化印太地區供應鏈合作。

盧秀燕表示，全球正積極布局無人機及低空經濟，從俄烏戰爭到物流、防救災、農業及醫療等民生應用，都可見無人載具快速普及。

台中並非從零開始，而是已建立半導體、光學、航太、材料及精密機械五大產業鏈，具備完整製造基礎，可望成為台灣無人機產業的重要聚落。

她表示，目前中部已聚集漢翔、雷虎、田屋科技及馬達、電池、控制系統、精密加工、複合材料等關鍵零組件廠商，希望中央加大資源投入，推動無人載具產業廊帶，並加速相關法規與測試場域建置。

產業界也看好合作前景。台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，台中擁有「工具機60公里黃金縱谷」，長年累積的精密加工能力，可支援無人機量產與供應鏈整合。

法人分析，除雷虎、漢翔持續布局軍用及商用無人機，富田積極發展無人機動力馬達外，工具機與自動化設備需求也將同步提升，上銀、大銀微系統、東台、亞崴及高鋒等業者，憑藉精密加工及智慧製造優勢，有機會分享全球低空經濟快速成長帶來的新商機。