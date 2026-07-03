造船業搶3,000億國防大單 衝刺國艦國造商機

千億國防訂單一波波，造船三雄搶標。國防部因應「國艦國造」政策，已規劃籌獲六型軍艦的後續艦，近期可望招標，包括有潛艦救難艦、玉山艦、磐石艦、兩型救難艦和防空、防潛輕型巡防艦，預估需求經費達3,156億元。

另外，針對行政院版「國防自主無人載具採購特別條例」草案，目前國民黨、民眾黨立院黨團也各提版本，顯示朝野對發展無人載具共識，軍方規劃採購上千艘小型自殺無人艇案可望敗部復活，訂單也有數百億元，造船三雄在內的產業鏈將同步動起來，最快8月起即可接單，下半年起訂單將湧入。

造船三雄搶標國防訂單概況

台船（2208）、中信造船和龍德造船都表態，無論大小船艦都將積極搶單。業內認為，在政策加持下，造船三雄有望成為國艦國造政策執行的金三角，在國防大單加持下，營運也將同步鍍金。

依據國防部公布的列管軍品清單，詳列各軍種新興兵力及建軍需求項目，海軍是其中的大宗，共開列出六款艦艇需求項目。

針對國造潛艦「海鯤號」持續執行潛航測試，均順利完成預設目標，後續將依程序書，循序執行各表定項目，以驗證全艦功能、性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。為強化潛艦救難能量，海軍規劃在2027年至2033年間、斥資約132億元，籌獲一艘潛艦救難艦（不含戰鬥系統）。

其他造艦規劃，包括在2028年至2034年間再建造一艘玉山軍艦後續艦（兩棲船塢運輸艦），預算約134億元，可運載武裝作戰人員、軍事裝備、醫療裝備及具備人道救援能力。

明年起將建造一艘油彈補給艦磐石艦後續艦，金額172億元；另外還將建造兩艘救難艦後續艦，金額約218億元。

同時，2028年起分別打造反潛輕型巡防艦後續艦、防空輕型巡防艦後續艦各五艘，經費各為1,250億元，合計2,500億元。

因應後續標案，龍德造船上月股東會也表態拓展大型船隻業務的決心，該公司指出，近年來國艦國造需求攀升，為因應業務發展，避免未來整體營運規模並增加承造船舶的多樣性，已打造完成六廠北棟廠房一棟，建造船舶規模最長可達125公尺船舶，擴大營運規模與增加獲利。

台船主管指出，從需求清單來看，包括兩棲船塢運輸艦、油彈補給艦、救難艦和潛艦救難艦四型軍艦，因該公司擁有原型艦的建造經驗和規劃方案，有信心搶單。

在輕型巡防艦部分，中信造船表示，正為海軍打造防空型和反潛型的原型艦，目前造艦工程如期進行；不過，受限於合約商主機延遲交貨，確定無法在今年內交付；依據美方安排今年8、9月把主機運來台灣的時程規劃，將推遲至明年交艦。由於該公司已完成學習曲線，並有實績，有信心在未來兩種輕型巡防艦標案中出線。