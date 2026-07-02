央行政策明朗化 泉宇大御搶攻彰化自住市場3房1338萬起含精裝修受矚目

中央銀行日前召開第2季理監事會議，宣布維持利率不變，同時未再加碼信用管制措施。市場普遍認為，在政策方向逐漸明朗之下，房市觀望氣氛可望逐步緩解。根據近期房市分析指出，未來市場將呈現「量穩、價盤整、個案分化」格局，購屋族選擇住宅時，除了地段與產品條件之外，建商品牌也將成為重要關鍵。

泉宇建設特助賴建廷表示，現階段對於有實際居住需求的首購族與年輕家庭而言，與其持續等待房價最低點，不如把握市場回歸理性的時機，選擇真正具備生活機能、交通便利性與品牌保障的住宅產品。

賴建廷認為，在經歷多次政策調控後，市場逐漸回歸自住需求本質，消費者的購屋觀念也愈來愈成熟。

「以前大家關注的是房價漲跌，但現在大家更在意的是居住品質、生活便利性以及建商品牌是否值得信賴。」賴建廷說，當房市進入個案競爭時代，真正能夠獲得市場認同的，仍然是具備品牌實力與產品價值的建案。

目前，市場最大的改變不是價格，而是購屋族開始回歸自身需求思考。對首購家庭而言，能夠兼顧交通、學區、生活機能與合理總價的產品，將成為市場主流。

近期受到市場關注的「泉宇大御」，位於彰化市中心成熟生活圈，擁有商圈、學區、公園與交通等完整機能優勢，吸引不少首購族與年輕家庭前來賞屋。

賴建廷提到，現代家庭最珍貴的資產其實是時間，因此在規劃「泉宇大御」時，特別重視便利生活圈的建構，希望讓住戶把更多時間留給家人與生活。

「泉宇大御」基地鄰近信義國中小，孩子步行即可上下學，減少家長每日接送時間；周邊商圈成熟完善，日常採買、餐飲、金融機構及生活服務皆可輕鬆滿足；鄰近休閒綠地公園，提供家庭休憩與親子活動空間。

交通方面，透過主要道路系統可快速串聯彰化市區及國道交通網絡，不論是在地工作或往返台中生活圈，都能享有便捷交通條件，讓上班通勤與下班生活得以輕鬆切換。

產品規劃以2至3房為主，符合首購首換及小家庭需求，並推出「三房總價1,338萬元起含精裝修」方案，讓購屋族省下後續裝潢時間與費用負擔，降低入住門檻。

賴建廷分析，近期接待中心來客，不少是由已購客戶推薦而來，也有許多客戶持續關注泉宇後續推案。「對我們來說，客戶願意把家人與朋友介紹給泉宇，比任何廣告都更有價值。」泉宇一直相信，品牌是透過一戶一戶住戶的肯定累積而來，而不是短期行銷操作所能建立。他表示，從規劃設計、施工品質到售後服務，泉宇始終堅持把每一個環節做好，也因此獲得許多已購客戶的支持與信任。

泉宇建設董事長賴俊志指出，房地產是一項長期事業，建築不只是銷售產品，更是一個家庭未來數十年的生活依靠。

「泉宇建設從創立以來，一直以百年企業的眼光經營品牌，而不是用短期推案的心態看待市場。」賴俊志說，每一棟建築完工後都將陪伴住戶數十年，因此泉宇始終將品質與誠信擺在第一位。

賴俊志強調，當市場愈來愈成熟，消費者最終選擇的不是價格，而是一家願意長期負責任的建設公司。

「我們希望打造的不只是房子，而是一個讓住戶住得安心、住得幸福的家。」賴俊志強調，未來泉宇仍將秉持穩健經營理念，持續深耕彰化與台中，以更高品質的建築回應市場期待。

展望下半年房市，賴建廷認為，隨著政策方向逐漸明確、經濟基本面維持穩健，自住需求可望逐步回流。對於有購屋需求的家庭而言，現在或許正是選擇優質品牌、提前布局未來生活的重要時機。

泉宇大御坐落彰化核心生活圈，結合學區、商圈、交通與公園等機能，吸引自住客關注。圖／業者提供

泉宇大御位於彰化市成熟商圈，採買、餐飲與生活服務機能完善，享受便利市心生活。圖／業者提供

泉宇大御推出3房總價1338萬起含精裝修方案，知名主播朱琦郁開箱推薦。圖／業者提供