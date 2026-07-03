行政治理／臺灣金控暨臺銀董事長凌忠嫄 攬才留才 強化競爭力

臺灣金控暨臺灣銀行董事長凌忠嫄上任一年又十個月，臺銀向來被稱為具象徵意義的公股行庫龍頭，但也背負政策性任務及國營制度枷鎖，凌忠嫄視提升員工福利為首要任務，並努力推動制度改革，她強調能夠攬才留才方能長遠發展，扛起國家政策性任務，和其他商業銀行競爭，讓臺銀這塊金字招牌更雪亮。

鬆綁制度激勵士氣

凌忠嫄出自財政部公務體系，歷任北區國稅局局長、北市國稅局長，在國庫署長任內率領公股在彰銀改選一役大戰台新金，以捍衛公股印象最為人知。從公務員轉任公股金融事業歷經輸出入銀行、土地銀行、彰化銀行。

凌忠嫄細數臺銀的政策任務及制度限制，國營行庫受到預算規範；承擔的任務包括各大政府基金操盤：公保基金、勞退舊制、國安基金，她盛讚同仁操盤績效一流，但臺銀卻沒有相應分潤及收益。另還有換鈔、政府部門採購等，每年的政策性負擔近百億元。

凌忠嫄近年來也看到民營金融機構發起併購等激起金融業很大變化，臺灣金控總資產目前排名金控第五名，她認為民營金控不斷成長茁壯，臺灣金控雖有制度限制但仍不落人後，前五個月獲利較去年同期顯著成長。

對於接下來最想做的事情，凌忠嫄表示，首先激勵員工士氣，因臺銀仍是營利事業，須與其他同業競爭，制度上若以公務員思維來管理，則難有大突破，須修正鬆綁相關管理制度，期能達到攬才、留才及永續發展，並能與同業競爭。

強化區域經營效能

面對金融市場競爭日益激烈及組織規模持續擴大，臺銀正積極推動組織改造工程。凌忠嫄說明，過去由總行直接督導全台各地分行，管理幅度較廣，政策推動及業務督導在執行上難免面臨鞭長莫及令出不行之情形。

因此，規劃於全台設立六處區營運管理處，每處轄管約30家分行，除協助落實總行政策、法令遵循及風險管理要求外，也肩負人員培訓、業務輔導、客戶關係經營及市場拓展等任務，強化區域經營效能。各區營運管理處則可透過經驗交流與良性互動，提升整體組織執行力與經營效率。

此外，因應人工智慧快速發展趨勢，臺銀也積極推動AI人才培育計畫，由各部門遴選同仁接受專業AI訓練，建立跨領域種子團隊，發掘適合導入AI的業務場景。目前AI已逐步應用於不動產鑑價、風險預警及資料分析等領域。

臺銀為貴金屬業務龍頭，正布局RWA代幣化，她指出，實體黃金是臺銀獨有業務，黃金存摺是其他銀行的上家，皆以臺銀為報價，客戶最後如要提領黃金現貨時須透過原下單行，該銀行再向臺銀提取黃金，程序較無效率。臺銀與11家銀行合作貴金屬RWA代幣化，透過區塊鏈在閉鎖且安全環境報價及跨行交割清算，並跨行提領黃金現貨，便利投資人。