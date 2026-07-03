趨勢觀察／典範轉移 重塑產業新秩序

AI會不會泡沫化？是現階段市場所關心的重要議題。小摩日前上調2030年全球AI基礎建設支出估計達5.5兆美元。此外，黃仁勳、蘇姿丰等CEO相繼表達對晶片產能不足的擔憂。而台積（2330）董事長魏哲家也表示：他和客戶以及客戶的客戶反覆確認需求，得到的都是非常正面的展望，顯示對晶片需求極為強勁。主要原因，就是AI市場快速崛起。

從科技發展來看，當全新典範來臨時，市場轉變通常有以下幾點特性：

首先，破壞式創新主導市場，產業成長模式會由線性轉變為非線性，核心競爭力會從追求規模與效率，轉向對新興科技的掌握與應用。隨著新典範逐漸發展，競爭規則也被重新定義。以手機產業為例，智慧手機開啟全新的成長曲線，尤其iPhone問世後，徹底改變了產業格局。

其次，新典範催生新產業標準、商業模式與技術壁壘，進而重新分配市場價值。既有企業常受限於「創新者兩難」，對技術革新與市場變化的反應較為遲緩，使其市占率被新興企業快速侵蝕。例如：當數位時代來臨，消費者沖印需求大幅下降，最後膠卷相片被數位影像所取代，獲利結構徹底改變，導致柯達黯然退出市場。

第三，提高整體社會的生產力是典範轉移最重要的時代特徵，例如：電力提升了工廠效率、網際網路降低了資訊成本也提高了傳輸效率。其結果伴隨著企業獲利增加、消費能力提升、新需求再被創造的正向循環，使得市場進入較長時間的擴張期，進一步帶動經濟成長。

儘管新典範帶動經濟成長，但依然須留意某些重要影響：

一、市場估值先於獲利成長：新典範時代經常出現不尋常狀況，例如：資本市場可能會提前反應未來機會，投資人更重視成長率而非當期獲利，大幅提高企業本益比。這時投資人購買的是該產業或企業未來數年的潛在發展可能性。但，因過度樂觀與過度謹慎並存，市場看法分歧，加上因獲利尚未實質變現，導致一有風吹草動就牽動股價大幅震盪，因而，投資人應多方留意企業經營狀況，謹慎投資。

二、資本支出爆發：新典範幾乎都伴隨基礎設施建設熱潮，導致上游產業先獲利，而應用層後續才爆發。因而，新典範初期最賺錢的往往不是終端應用，而是俗稱「賣鏟子」的企業。以現今AI世代來看，各國持續爭取與建設雲端資料中心，而台積電、輝達這些公司則大幅獲利。但須留意的是，在產業競爭加劇的狀況下，若營運現金流下降，加上若資本回收期過長，則可能遭遇經營挑戰。

三、高不確定性與高淘汰率並存：典範轉移初期通常極為混亂，市場會出現不同的技術路線、商業模式與技術標準的競爭。超額獲利吸引大量資本湧入，且因需求難以準確預估，在各廠商競相投入的結果，提高了幾年後產生超額供給的可能性。此外，由於市場尚未誕生主流設計，企業淘汰率極高，因而即使在新興科技時代，有的公司也會退出市場。

現今，AI科技加速發展，正在降低知識工作成本；實體AI的來臨，也將取代更多勞動力。此外，傳統供應鏈面臨挑戰，甚或解體；取而代之的是圍繞新核心科技所建立起的全新產業聚落與生態系。在產業結構與消費需求快速重塑的狀況下，各種新機會正在誕生。因而，真正該問的，可能不是AI會不會泡沫化？而是，我們對這新時代了解多少？又做了多少準備？