職感心教練／提升能力 突破求職關卡

在長期擔任人力銀行履歷健檢志工與職涯教練的過程中，我接觸過無數優秀的求職者。他們一邊優化履歷、練習模擬面試，一邊卻要在反覆的等待與未知的結果中，與巨大的茫然、焦慮角力。有些人甚至在幾次面談未果後，陷入嚴重的自我懷疑，認為自己「不夠好」。

事實上，求職者如同賽道上的運動選手，在高度競爭與不確定性中努力前行，頂尖選手要在逆境中勝出，靠的不僅是專業與技術，更是強大的心理素質。

心理學家阿爾伯特．班杜拉（Albert Bandura）提出的「自我效能理論」（Self-Efficacy），正是決定能否克服逆境、持續訓練及發揮潛力的核心關鍵。也是個體對自己「有能力達成特定目標」的強烈信念。

在求職過程中，自我效能直接影響了投遞職缺的積極度、面試的臨場發揮，以及面對拒絕時的韌性。自我效能並非一成不變，它會隨情境變動，透過「教練式精準提問」，可以從以下四個途徑汲取心理資本，將焦點從「我做不到」轉移到「我如何做到」：

一、掌握過去的成功經驗，建立「求職錨點」。在過往的職涯、專案或學校專題中，哪一次的成功經驗最讓你引以為傲？如果把當時帶領你成功的「核心優勢」提取出來，你會如何將它運用在這次的求職挑戰中？

自我效能最強大的來源是「過往的成就」，透過回溯成功經驗，能幫助求職者在低潮中重新錨定自己的核心價值。

二、善用替代經驗，尋找「職涯模板」。在你的身邊或業界中，有沒有哪位背景相仿的同儕或前輩，已經成功轉職或拿到了理想的薪酬？觀察或請教他的轉職歷程，有哪些關鍵行動或思維是值得借鏡的？

尋找標竿，能將模糊的焦慮轉化為清晰、可複製的行動路徑。

三、社會說服與鼓勵，啟動「正向內部對話」。如果有一位非常信任你專業能力的主管、老師或夥伴站在你面前，他會如何向面試官推薦你？當你聽到這些肯定時，你打算如何重新與自己對話，來面對接下來的挑戰？

外界的信任與鼓勵是重要的推進力。藉由第三者的客觀視角，求職者能打破內在的「冒牌者症候群」，將他人的肯定內化為自我對話的底氣。

四、重新解讀「面試焦慮」。當你在面試前感覺到心跳加速或緊繃時，如果我們不把這當作「害怕」，而是身體正在幫你「熱身、集中注意力」的訊號，你會怎麼轉化這股能量來展現出你的自信？

將緊繃解讀為「恐懼」，表現就會失常；將其解讀為「大腦正在為衝刺做準備」，焦慮就能轉化為上台前的興奮與專注。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳面對挑戰時，總是會問自己：「這能有多難？」這四個提問的設計邏輯，正是引導求職者先「由內而外」（從自身經驗到他人經驗），再「由外而內」（從外部鼓勵到內在生理覺察）全面梳理，把焦慮拆解成基本要素，看清本質後踏出實踐第一步。