總經理觀點／由 TCFD 到 TNFD 永續揭露新篇章

自然相關財務揭露（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，TNFD）是一套協助企業評估自身經營可能對「自然環境」產生哪些影響的框架，在此框架下企業得以透過組織管理作為與系統性機制設計來對環境變化產生正向影響。

這個框架是由氣候相關財務揭露 （Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD）衍生而來，將聚焦在碳排放管理氣候控制，走向更寬廣的自然環境與生物多樣性維護。就如同生產力理念，從早期的勞動生產力，走向總合生產力；將企業對淨零碳排的策略視野，擴張到更寬廣的總體環境影響層面。

近來生產力的提升已經是一個融合多領域要素與新科技的發展態樣，未來淨零碳排也將走向相同的發展路徑，甚至，這也是總合生產力提升的一環，企業可以預做更前瞻性的情境想像來展開對應策略作為。

國際永續準則理事會（ISSB）在2025年第4季工作會議上宣布，將於2026第3季之後，TNFD框架與分析法，正式納入全球國際財務報導準則（IFRS）基準體系。

這意味著TNFD框架下的各種財務訊息揭露，將成為國際資本評價企業價值的依據之一。

另一方面，TNFD的環境關懷精神，也逐漸成為影響企業實際收入的規範，諸多國家與經濟體系，逐漸在其產品准入規定中，加入對環境的相關規範，例如歐盟的歐盟零毀林法案（EUDR）就要求特定產品進入市場前須證明其產品的生產未導致森林砍伐或退化。

在台灣，目前TNFD仍屬於自願性推動範疇，但從2023開始，行政院金管會已經要求金融業者須提列符合TCFD框架之報告書；2026年起更將範疇擴增到所有上市櫃公司，其須依資本額分階段做相關揭露準備，我們可以想像，在不久的未來TNFD將滲透入更多產業。

簡單說，TNFD提供了一個企業未來價值的論述方式，企業透過該框架的資訊揭露，來告訴消費者或市場資本，您的企業在環境正向影響上，具體貢獻出多少價值。

除此之外，其也將成為各種淨零相關業務評選指標，近年諸多企業已經將TNFD列入其年度永續報告中。從資源獲取的角度來看，企業提前準備也會讓自身具備更多競爭優勢。

在TNFD的推動上，日本是推動最積極的國家之一，不僅訂定了國家層級的「國家生物多樣性戰略」，更是在環境省官網開放企業進行自然共生之場域登錄，鼓勵企業除了揭露資訊之外，更積極進行實際的環境改善作為。

在這裡可以看見諸多企業之標竿作為，例如竹中工務所的「調之森」就是一個結合建築工藝技術與生物保育技術的示範性場地，在其中可以看見生態系統再生、雨水貯留浸透技術、物種保存規劃、環境DNA監控等10多種技術性手法，更可以看見對都市新生活型態的嘗試。

此外，電信業者KDDI的「自然資本監測與數據化應用」、食品產業味之素的「自然多樣性供應鏈管理作為」等，都是企業可以借鑑之參考。

過去的企業經營成本，大多只看見了企業自身的財務付出，例如開採一個礦，只會計算器械與人工投入，卻忽略了開礦過程中大自然所付出的環境成本；當下，愈來愈不穩定的全球氣候與生存環境危機，將迫使經營者正視這件事，環保不再只是道德議題，而是實際的會計帳，企業要預先準備好降低這個成本的技術與工具，甚至更積極的思考用其創造新商業模式。