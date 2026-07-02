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上洋旗下東洋洗濯鶯歌智慧廠啟用 數位管理強攻旅宿洗滌市場

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
東洋洗濯首次於飯店設備展亮相，完整展現自動智慧化產線的建置成果與服務實力。圖／業者提供
東洋洗濯首次於飯店設備展亮相，完整展現自動智慧化產線的建置成果與服務實力。圖／業者提供

國內商用洗衣品牌上洋產業（6728）旗下子公司東洋洗濯，日前於飯店設備展亮相全新啟用的新北市鶯歌智慧洗衣工廠。該廠區全面導入自動智慧化產線與RFID布巾履歷管理系統，單日最高可處理20公噸布巾，全力搶攻飯店、餐飲與旅宿備品洗滌市場。

隨著旅遊產業持續成長，旅宿業者對於布巾潔淨品質與管理效率要求日益提升。東洋洗濯表示，新廠區強調從布巾進廠後的洗前髒汙檢測與分類分流，到標準化洗滌流程，全程皆以數位化方式監控管理，藉此提升作業效率並降低交叉污染風險。

同時，廠內導入RFID布巾履歷管理系統，為每件布巾賦予專屬識別碼以精準追蹤流程。東洋洗濯指出，這不僅能提升物流透明度、降低遺失機率，也能協助客戶進行布巾汰換規劃與成本控管。

在硬體設備方面，東洋洗濯廠內洗滌區導入洗滌隧道機，並搭配商用單機式洗滌與烘乾設備，能靈活調配產能滿足不同客戶需求。布巾洗滌完成後，透過空中吊袋系統進行無接觸式廠內輸送，並導入光學辨識汙點設備進行自動化篩檢。

衛生管理則依循國際飯店等級標準作業，採用五星級飯店指定的藝康ECOLAB洗劑。廠區透過自動化控制系統精準添加配比，並全程監控70°C以上高溫殺菌流程，所有洗滌數據皆完整保存以利追溯。

東洋洗濯強調，公司成立於2025年5月，專注於飯店與旅宿產業的專業布巾洗滌與管理服務。未來將積極拓展備品洗滌服務版圖，以標準化流程與數位管理系統，協助客戶解決布巾清潔管理並降低營運成本。

此外，由於集團母公司上洋產業長期代理多項國際級設備品牌，除了能支援大型洗衣廠，亦可協助飯店畸零空間進行洗衣房規劃。從設備整合到後端維運，提供全方位的智慧洗滌解決方案，成為旅宿業長期合作的後勤夥伴。

東洋洗濯於2026年新北市鶯歌全新打造智慧洗衣工廠，導入數位管理系統與最新設備，建構新世代洗衣產線。圖／業者提供
東洋洗濯於2026年新北市鶯歌全新打造智慧洗衣工廠，導入數位管理系統與最新設備，建構新世代洗衣產線。圖／業者提供

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