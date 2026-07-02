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桃機高層人事拍板 陳彥伯代理董事長、范孝倫續任總經理

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院2日同意交通部提報的桃園國際機場公司高層人事案，由交通部政務次長陳彥伯（圖）代理董事長職務。聯合報系資料照
行政院2日同意交通部提報的桃園國際機場公司高層人事案，由交通部政務次長陳彥伯（圖）代理董事長職務。聯合報系資料照

行政院2日同意交通部提報的桃園國際機場公司高層人事案，由交通部政務次長陳彥伯代理董事長職務，現任總經理范孝倫續任，維持機場營運團隊穩定。

陳彥伯目前擔任交通部政務次長，曾任交通部公路總局局長，並自2020年5月起出任交通部政務次長，熟悉交通政策及重大建設推動，將暫時代理桃園機場公司董事長職務。

范孝倫則續任桃園機場公司總經理，持續負責公司營運及機場管理業務，確保各項建設及營運工作順利推動。

桃園國際機場為我國重要國門，每日有超過3萬名駐場人員共同維持機場營運及旅客服務。隨著疫後航空旅運持續成長，2026年1至5月旅運量達2,164萬人次，較2025年同期成長11%，在旅運需求持續增加下，各駐場單位仍維持優質服務水準，共同確保機場營運順暢。桃園機場也持續推動各項營運精進措施，日前舉辦「2025年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26位來自公務機關、航空公司、商業服務及綜合服務等領域的第一線服務人員，展現持續提升服務品質的成果。

桃園國際機場股份有限公司總經理范孝倫。聯合報系資料照
桃園國際機場股份有限公司總經理范孝倫。聯合報系資料照

桃機 陳彥伯 桃園機場 行政院 交通部

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