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台灣機車6月掛牌數年增11.7% 暑假銷售旺季可期

中央社／ 台北2日電

業者統計，6月台灣機車掛牌數6萬7330輛，較5月6萬1541輛成長9.4%，較2025年同期6萬285輛增加11.7%；累計今年前6月掛牌數36萬3422輛，較2025年同期的33萬231輛成長。業者指出，市場買氣持續升溫，進入暑期銷售旺季。

觀察各品牌，6月三陽掛牌數3萬489輛，市占率45.3%，光陽掛牌數1萬6969輛，市占25.2%，山葉掛牌1萬1631輛，市占17.3%，Gogoro掛牌4068輛，市占率6%。

Gogoro指出，6月掛牌數創19個月以來高點，較5月的3600輛成長13%，比去年同期2967輛大幅提升37.1%，主要受惠營運體質改善與新車到位，帶動銷量表現持續攀升。

觀察電動機車市場，業者表示維持穩步升溫，6月銷量4691輛，較5月4273輛成長9.8%，較去年同期5014輛下滑6.4%。

累計今年前6月三陽掛牌數15萬6972輛，市占率43.2%，光陽掛牌數9萬4151輛，市占率25.9%，山葉掛牌數7萬648輛，市占率19.4%，Gogoro掛牌數1萬7001輛，市占率4.7%。

Gogoro 三陽 電動機車

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