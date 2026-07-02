台灣機車6月掛牌數年增11.7% 暑假銷售旺季可期

台中市無人機廠商田屋科技董事長張成榮今天說，台中市有供應鏈的優勢，也是其他縣市無人可比的，但目前最缺的一塊是後端的「測試和驗證」這一塊，以致廠商經常得往嘉義跑，甚至還曾借用高爾夫球場練習場去試飛，只因為需要有網子的試飛場地。

2026-07-02 17:44